Kuzey Makedonya’yı geçen Hollanda zirvede turladı! Wijnaldum efsaneyi geçti

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu üçüncü maçında Hollanda, Kuzey Makedonya’yı 3-0 yenerek üçte üç yaptı. Son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyen Hollanda, Kuzey Makedonya karşısında aldığı galibiyetle zirvedeki yerini de bırakmadı. Hollanda’nın gollerini Memphis Depay ve Georginio Wijnaldum’dan (2) geldi. Wijnaldum, Hollanda efsanesi Marco van Basten’i geride bırakarak ülkesinin tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Maç boyunca Hollanda ile başa baş mücadele eden, bir topu direkten dönen, iki golü ofsayta takılan Kuzey Makedonya, yenilmesine rağmen futbolseverlerden alkış aldı. Kuzey Makedonya’nın tecrübeli futbolcusu Goran Pandev, 37 yaşında Milli Takım formasına veda etti. Bir dönem Galatasaray forması da giymiş olan Goran Pandev, 69. dakikada yerini Tihomir Kostadinov’a bırakırken, Hollandalı futbolcular ve taraftarlar da dahil tüm stadyum tarafından alkışlandı.

Hollanda Milli Takımı takımı kaptanı Wijnaldum, Kuzey Makedonya formasını 122 kez terleten Pandev için üzerinde adının yazılı olduğu 122 numaralı bir Hollanda forması hediye etti.

Karşılaşma iki takımın da karşılıklı ataklarıyla başladı. Güçlü rakibi karşısında tehlikeli pozisyonlar üreten Kuzey Makedonya’nın, ilk yarım saatte attığı bir gol ofsayta takılırken, bir topu da direkten geri geldi. Bu iki önemli fırsattan sonra 24. dakikada gelişen hızlı atakta Depay ağları havalandırarak ‘Portakallar’ı öne geçirdi. İlk yarı 1-0 Hollanda’nın üstünlüğü ile sona erdi.

EFSANEYİ GEÇTİ

İkinci yarıda risk alan Kuzey Makedonya karşısında daha net fırsatlar bulmaya başlayan Hollanda’da sahneye Wijnaldum çıktı. 51 ve 58. dakikalarda attığı gollerle farkı açan Wijnaldum, takımını rahatlattı. Wijnaldum, attığı bu iki golle Hollanda efsanesi Van Basten’in gol sayısını geçti. Hollanda Milli Takımı forması altında 25 gole ulaşan Wijnaldum, 24 golü bulunan Van Basten’i geride bırakarak, ‘Portakallar’ın en golcü futbolcusu unvanını eline geçirdi.

İki golle takımının farklı galibiyetinde büyük pay sahibi olan Wijnaldum, maçın futbolcusu seçildi.

Kalan dakikalarda Hollanda net fırsatlar yakalasa da, farkı daha da açacak golü bulamadı. Mücadele 3-0 Hollanda’nın üstünlüğü ile sona erdi. İlk maçında Ukrayna’yı 3-2, ikinci maçında Avusturya’yı 2-0 mağlup eden Hollanda, grubu lider olarak tamamladı. Turnuvayı puansız kaptan Kuzey Makedonya ise sonuncu oldu.

KRİTİK MAÇTA ÜÇ PUAN AVUSTURYA’NIN

Grubun diğer maçında üçer puanlı Avusturya ve Ukrayna karşı karşıya geldi. Kazananın ikinci olacağı kritik maçı 1-0 kazanan Avusturya, Hollanda ile birlikte gruptan çıkan diğer takım oldu. Cüneyt Çakır’ın yönettiği maçta Avusturya’nın tek golünü 21. dakikada Christoph Baumgartner kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 6 yapan Avusturya, grupta ikinci sıraya yükselerek bir üst tura adını yazdırdı. Avusturya, bir sonraki turda İtalya’nın rakibi oldu.

Ukrayna ise 3 puanla üçüncü sırada yer aldı. Ukrayna, son 16 takım arasına kalmak için diğer gruplardaki sonuçları bekleyecek.