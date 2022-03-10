Kylian Mbappe Real Madrid’e yine attı! Tarihe geçen adam…

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta 90+4'te Real Madrid'i yıkan Kylian Mbappe, İspanya'da da kâbus oldu. Santiago Bernabeu'da açılışı yapan Fransız yıldız tarihe geçtiği bir gece yaşadı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Paris Saint-Germain, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Real Madrid’e konuk oldu.

Santiago Bernabeu’daki dev maçta gözler Kylian Mbappe’nin üzerindeydi. Yaz döneminde İspanyol ekibine transfer olacağı iddia edilen yıldız futbolcu, 39. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

IBRA’YI GERİDE BIRAKTI

İlk maçta Paris’te de uzatmalarda attığı golle Madrid’i yıkan yıldız isim PSG kariyerinde yeni bir kilometretaşını geride bıraktı.

Kylian Mbappe, Zlatan Ibrahimovic’i geçerek kulüp tarihinde en çok gol atan ikinci isim oldu.

– Edinson Cavani – 200 gol – Kylian Mbappe – 157 gol – Zlatan Ibrahimovic – 156 gol

REAL MADRİD’E ÜST ÜSTE 3 MAÇTA DA GOL ATTI

Şampiyonlar Ligi'ndeki son sekiz maçının tamamında gol ya da asist katkısı yapan Kylian Mbappe (6 gol & 4 asist), turnuva tarihinde Real Madrid'e üst üste üç karşılaşmada gol atan en genç oyuncu oldu (23 yıl 79 gün).

MAÇ ÖNCESİ ALKIŞLANDI

Paris Saint Germain’le henüz sözleşme imzalamayan ve adı sık sık Real Madrid’le anılan Kylian Mbappe’ye maç öncesinde tribünlerden destek geldi.

Maç öncesinde oyuncuların isminin okunduğu sırada Real Madrid taraftarları Kylian Mbappe’yi alkışlarken takımın diğer yıldızı Lionel Messi ıslıklandı. 2018 yılında Monaco’dan Paris Saint Germain’e transfer olan Kylian Mbappe’nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fransız yıldız PSG’nin şu ana kadarki tüm kontrat tekliflerini reddetti.

İspanyol basınında yer alan haberlerde ise Real Madrid’in Kylian Mbappe ile sözlü olarak anlaşmaya vardığı belirtildi.