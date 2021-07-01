Kylian Mbappe vedaya hazırlanıyor! Şoke eden karar…

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain forması giyen Fransız yıldız Kylian Mbappe EURO 2020 sonrası flaş bir karar aldı. PSG ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mbappe, kontratını yenilemeyeceğini ve önümüzdeki sezon sonunda ayrılmak istediğini kulübe bildirdi.

L’Equipe’te yer alan habere göre, Paris Saint Germain’de son sezonunu geçirip ayrılmak isteyen 22 yaşındaki yıldız oyuncunun yeni sözleşmeyi imzalamayacağını ve kariyerine yeni bir sayfa açmak istediği belirtildi.

Fransız yıldızın, EURO 2020’deki performansı da eleştiri konusu olmuştu. Son 16 turunda penaltılarda İsviçre’ye elenen Fransa’nın son penaltısını Mbappe kullanmış ve kaleci Yann Sommer’in geçememişti. EURO 2020’ye veda eden Fransa’da Bükreş’teki maçı takip eden futbolcuların ailesi arasında tartışma çıkmış ve Mbappe’nin kaçırdığı penaltı sonrası Fransa’da hedef tahtası haline getirilmişti.

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PSG’ye 2018’de Monaco’dan transfer olan Kylian Mbappe ile başta Real Madrid olmak üzere birçok dev kulüp ilgileniyor.

Geçen sezon Fransa Ligue 1 şampiyonluğunu Lille’e kaptıran PSG’de Mbappe, 47 maçta 42 gol attı ve 11 asist kaydetti. 2017’den beri Fransız devinin formasını giyen genç yıldız, son 4 sezonda 171 maça çıktı 132 gol attı ve 61 asist yaptı.