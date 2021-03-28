Kylian Mbappe’den itiraf: ‘Genç takımdayken gol atamadığım için eleştirilirdim’

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint Germain’in forveti Kylian Mbappe, kariyerinin ilk döneminde yeterince gol atamadığı ve gösteriş yapmadığı için eleştirildiğini söyledi.

22 yaşındaki futbolcu, Ligue 1’de bu sezon 25 maçta 20 golle krallıkta zirvede yer alırken, diğer müsabakalarda 10 gol daha attı. Ağustos 2017’de Monaco’dan transfer edildiğinden beri PSG için 160 maçta 120 gol attı. Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası zaferi de yaşayan Mbappe, Monaco’ya transfer olmadan önce AS Bondy ile başlayan genç takım kariyerinde şimdilerdeki kadar üretken olmadığını itiraf etti.

UEFA’ya konuşan Mbappe, “Uzun süre önce, genç takımdayken yeterince gol atmadığım ve fiyakalı oynamadığım için eleştirildim. Bugünün futbolunda gol atmak zorundasın. Ve bunu yapabilmek için antrenmanlarda çok çalışmalısın” ifadelerini kullandı. Şimdilerde dünya futbolunun en önde gelen isimleri arasındaki Mbappe, Barcelona ve Real Madrid gibi takımların transfer listesinde zirvede yer alıyor.

“ZOR DURUMDAYKEN KİMSE SİZİ AYAĞA KALDIRMAZ”

“Zor durumda olduğunuzda, kimse sizi ayağa kaldırmaz. Zihinsel olarak güçlü olmalısın ve dağlara tırmanabilmek için her şeyi yapabileceğini anlamalısın. Sahaya çıktığımda, kendime mümkün olan en iyi şeyi yapmam gerektiğini söylüyorum. Hırslı biriyim, bu korkutucu bir tanım ama kendime sınır koymak istemiyorum. Sınırları olabildiğince zorlamaya çalışıyorum ve bu durumun beni nereye götüreceğini görmek istiyorum.”

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“HEDEF İKİNCİ DÜNYA KUPASI”

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’ne kötü bir başlangıç yapan Fransa, 1-1’lik beraberlikle sahadan ayrılırken, Mbappe 77 dakika sahada kaldı. Milli Takım formasıyla oynadığı 40 maçta 16 gol atan Mbappe, Dünya Kupası zaferine bir yenisini daha eklemek istediğini söyledi.

“İkinci şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Dünya Kupası bir çabanın doruk noktası, uzun süredir çalıştığımız bir hedef. Bunu 19 yaşunda kazanma şansım oldu ve kariyerimde ilerlememe yardımcı olan bir şey. Başka turnuvalar da olacak, ancak amacım ikinci bir Dünya Kupası kazanmak.”