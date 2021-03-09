Kylian Mbappe’nin istediği rakam dudak uçuklatıyor

Monaco’da henüz 17 yaşındayken yıldızı parlayan, 2017 yılında kiralık geldiği Paris Saint Germain’e (PSG), 2018 yazında 145 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Kylian Mbappe’nin, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. PSG ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan 22 yaşındaki yıldız, dünya devlerinin iştahını kabartıyor.

PSG formasıyla çıktığı 156 maçta 115 kez ağları havalandıran, 39 kez terlettiği Fransa Milli Takımı forması altında ise 16 golü bulunan Mbappe, henüz takımıyla yeni sözleşme imzalamadı. PSG Sportif Direktörü Leonardo, genç yıldızın durumunun yakın zamanda belli olacağını duyurdu. Fransız ekibinin, yeni sözleşme imzalamaması durumunda, Mbappe’yi yaz transfer döneminde satması gündemde…

PSG’nin Mbappe için isteyeceği bonservis bedelinin ise en az 150 milyon Euro olacağı tahmin ediliyor.

Dudak uçuklatan rakam

Manchester City başta olmak üzere Liverpool, Barcelona ve Real Madrid’in Mbappe’nin durumunu yakından takip ediyor. Ancak genç yıldızın bonservis bedelinden çok, isteyeceği rakam düşündürüyor. Mbappe, başka takıma transfer olması durumunda haftalık 600 bin İngiliz Sterlin (Yaklaşık 6 milyon 400 bin TL) ücret talep ediyor.

Mbappe’nin istediği ücret, kendisini transfer etmek isteyen takımların önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor. Corona virüsü pandemisi nedeniyle gelirleri oldukça düşen takımların, önlerini net göremedikleri gelecek yıl için böyle bir ücreti karşılamasının mümkün olmadığı söyleniyor. Mbappe’nin muhtemel olması en yüksek takımlardan biri olarak gösterilen Manchester City’nin, istenen yüksek rakam nedeniyle, Sergio Agüero’nun yaşlanması ve takımdan ayrılma ihtimaline karşılık rotasını bir başka genç yıldız Erling Haaland’a çevirdiği belirtiliyor.

LIVERPOOL TARAFTARI PARA TOPLUYOR

Mbappe’nin bir diğer İngiliz talibi Liverpool’da ise taraftarların, Fransız yıldızın transferi için para topluyor. İki taraftarın internet sitesinden başlattığı ‘Kylian Mbappe’yi Liverpool’a getir’ kampanyası ile 22 yaşındaki futbolcunun en azından bonservis bedelini karşılamayı hedefliyor. Hedef ise 250 milyon İngiliz Sterlini…

Şimdilik kampanyaya katılan 212 kişiden 2 bin 607 İngiliz Sterlini toplanabildi. Ancak Liverpool taraftarının çılgın projesi işe yarasa bile, Liverpool’un da haftalık 600 bin İngiliz Sterlini ödemesi zor görünüyor.