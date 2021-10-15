Larin: Yeterince iyi değildik

Beşiktaş'ın Kanadalı forveti Cyle Larin, 3-2 mağlup oldukları Başakşehir karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

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Süper Lig’in 9. haftasında Başakşehir’e 3-2 mağlup olan Beşiktaş’ta oyuna ikinci yarıda giren Cyle Larin, mücadelenin ardından konuştu.

Kanadalı forvetin sözleri şöyle;

“İkinci yarıda daha iyi oynadık. Kontrolü zaman zaman elimizde tuttuk. Rakip 2 kere fırsat buldu ve golleri buldu. İdmanlarda daha çok çalışıp, bir sonraki maçta galibiyet almamız gerekiyor. Islak zemin daha iyidir. Top daha iyi gider. Biz yeterince iyi değildik. Zor maçlar oynayacağız. Onlara iyi hazırlanacağız. Biz de Beşiktaş olduğumuzu herkese göstereceğiz.”