Larin zam istedi, başkan Çebi noktayı koydu: Mevcut maaşla devam…

Kanadalı forvetin 1.75 milyon Euro’luk maaşının yeni kontratta 2.5 milyon Euro olmasını talep ettiği ortaya çıktı. Siyah-beyazlı yönetimden ret kararı geldi.

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BEŞİKTAŞ'TA Cyle Larin krizi yaşanıyor. Geçen sezonki şampiyonlukta ligde attığı 19 golle büyük pay sahibi olan Kanadalı yıldızın yeni sözleşme görüşmelerinde zam istediği ortaya çıktı. 1.75 milyon Euro'luk maaşını 2.5 milyon Euro'ya çıkarmak isteyen Larin'in bu talebi hem Başkan Ahmet Nur Çebi hem de yöneticiler tarafından kabul görmedi. Siyah-beyazlı idareciler, Larin ile menajerine mevcut maaştan yeni sözleşme teklif etti ve son gün olarak 1 Kasım tarihini belirledi.

KİMSEYE TAVİZ YOK

YÖNETİM kurulu toplantısında ‘Zam isteğine taviz yok' kararının tüm futbolcular için uygulanacağı konuşuldu. Sezon başından beri Larin ve menajerinin yöneticilerle yaptığı görüşmelerde zam konusunu sürekli dile getirdiği öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bu konuda asla geri adım atmayacağı belirtildi. Öte yandan Milli Takım'a gitmeyen ve sakatlığını atlatan Kanadalı yıldız, dün antrenmana çıkıp düz koşulara başladı.

YARALI KARTAL İYİLEŞİYOR

ADANA DEMİRSPOR maçının ardından yapılan Tetkiklerde sakatlıkları ortaya çıkan Rachid Ghezzal ile Welinton, dün idmanlara başladı. Sabah sahada düz koşu yapan iki futbolcu, ardından takımla birlikte salonda çalıştı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dayanıklılık, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Isınma çalışmalarıyla başlayan idmanda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmaları yapıldı. Salon çalışması, futbolcuların ikili gruplar halinde istasyonlardan oluşan parkuru bitirmeleriyle tamamlandı.