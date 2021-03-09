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Lazio Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Morace: ‘İtalya ırkçı ve homofobik’

Serie A takımlarından Lazio'nun kadın futbol takımı teknik direktörü Caroline Morace, İtalya'daki toplumun ırkçı ve homofobik olduğunu söyleyerek gündem sarsan açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:54, 09/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Lazio Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Morace: ‘İtalya ırkçı ve homofobik’

İtalya’da geçmişinde birçok ırkçı tavır bulunan Lazio kulübünün kadın futbol takımı teknik direktörü Caroline Morace, ezber bozan açıklamalar yaptı.

İtalya Milli Takımı için 150 maçta forma giyen ve 1990 yılında Wembley’de oynanan tarihi 4-1’lik galibiyette tüm golleri atan Morace, Şubat ayında Lazio’da teknik direktörlük görevine başlamıştı.

İtalya adına 105 gol atarak efsaneler arasına giren Morace, “Toplumumuz homofobik ve ırkçı” sözleriyle gündeme geldi. “Dünyanın homofobik olduğunu hissediyorum” diyen Morace, ülkesi İtalya’ya dair çarpıcı eleştirilerde bulundu.

“Ülkemizdeki ırkçılık ve homofobi bizi birçok ülkeden geride tutuyor. Bir kadını kilosu üzerinden yargılmaya alışkın bir halkız”

Morace, 1999’da kısa bir süre Serie C1 takımı Viterbese’ye teknik direktör olduğunda, İtalya’da bir erkek takımına antrenörlük yapan ilk kadın olmuştu. İtalyan teknik direktör buna rağmen, İtalya’da erkek takımlarında daha fazla kadının antrenörlük yapmasının yakın zamanda mümkün olmadığını düşünüyor.

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Yayınlanma Tarihi:12:46,