Lazio kalecisi Strakosha’dan Galatasaray maçında inanılmaz hata

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu konuk eden Galatasaray, kaleci Thomas Strakosha'nın büyük hatası neticesinde gelen golle galibiyete ulaşırken, Arnavutluk kalecisi yaptığı skandal hareket sonrasında büyük üzüntü yaşadı.

Sozcu.com.tr

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UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Lazio’yu konuk eden Galatasaray, Türk Telekom Stadı’ndaki maçta aradığı golü 66. dakikada buldu. Mücadele boyunca Lazio kalesinde birçok kez gole yaklaşan ve bazı pozisyonlarda direği geçemeyen sarı kırmızılılar, İtalyan ekibinin Arnavut kalecisi Thomas Strakosha’nın büyük hatası sonrası öne geçmeyi başardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Lazio kalecisi Strakosha’nın hatası Galatasaray’a gruptaki ilk maçında galibiyeti getirdi.

Sarı kırmızılı ekibin yıldızı Olimpiu Morutan’ın sağ kanattan ceza sahası içine ortaladığı topu, ceza sahası içinde karşılayan Manuel Lazzari tehlikeyi uzaklaştırmak istedi. Ancak İtalyan futbolcunun vurduğu top havalanarak kaleye doğru yönelince, kaleci Strakosha yüzünü kalenin içine dönerek topu tutmak istedi. Bu hamlesinde başarılı olamayan 26 yaşındaki file bekçisinin elinden kayan meşin yuvarlak, önce direğe çarptı ardından ağlarla buluştu.

EYLÜL 2015’TEN SONRA İLK KEZ…

Strakosha yaptığı hata sonrası büyük üzüntü yaşarken takım arkadaşları deneyimli kaleciyi teselli etmeye çalıştı. Öte yandan, Opta verisine göre; Galatasaray, Avrupa kupalarında Eylül 2015’ten (vs Astana) bu yana ilk kez rakibinin kendi kalesine attığı bir gol kaydetti.

Strakosha’nın kendi kalesine attığı golden sonra sosyal medyada şu yorumlar yapıldı:

TEŞEKKÜRLER STRAKOSHA BU İYİLİĞİNİ UNUTMAYACAĞIZ! — #Hedef23 (@tachibanaa_) September 16, 2021

Strakosha yıllarca dalga geçilecek kadar komik bir gol yedi — Aaron (@psychopath1man) September 16, 2021

Strakosha kendi kalesine smaç bastı. — Ömer (@seymenomer_) September 16, 2021

Filenin Sultanı Strakosha — Luan (@iapetos) September 16, 2021

strakosha sen artık bi forvetsin — gs905glp (@gs905glp) September 16, 2021