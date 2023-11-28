Lazio kaptan Immobile ile 80’den sonra coştu!

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Lazio 80. dakikadan sonra kaptanı Ciro Immobile'nin attığı gollerle Celtic'i 2-0 mağlup etti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında Lazio, sahasında Celtic ile karşı karşıya geldi. Halil Umut Meler’in düdük çaldığı maçta Lazio, rakibini 2-0 yendi.

Karşılaşmada İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 82 ve 85. dakikalarda Ciro Immobile attı.

Bu sonucun ardından Lazio, 10 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliği aldı. Celtic ise 1 puanla son sırada kaldı.

Lazio, grubun son haftasında Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Celtic sahasında Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.

SHAKHTAR UMUTLARI SON MAÇA TAIDI

Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmasında Shakhtar Donetsk evinde konuk ettiği Antwerp’i 1-0 mağlup etti ve gruptan çıkma ümitlerini son maça taşıdı.

Shaktar Donetsk’e galibiyeti getiren golü 12. dakikada Mykola Matviyenko kaydetti.

Shakhtar Donetsk bu galibiyetle beraber puanını 9’a çıkartırken, Antwerp ise 0 puanda kaldı ve grup sonuncusu olmayı garantiledi.

Shakhtar Donetsk bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Porto’ya konuk olurken, Antwerp sahasında Barcelona’yı ağırlayacak.