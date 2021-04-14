Lazio Vedat Muriqi’den vazgeçmiyor: ‘İnanıyoruz’

Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan ancak İtalyan ekibinde henüz bekleneni veremeyen Vedat Muriqi için, kulübün sportif direktörü Igli Tare önemli açıklamalarda bulundu.

Kosovalı futbolcuya herkesin saygı gösterdiğini belirten Tare, “Vedat, hem Lazio'da hem de İtalya'da ilk yılını geçiriyor. İki ciddi sakatlık ve corona virüsü süreci atlattı. Bunlar onu form tutmakta zorladı. Özellikle coronadan sonra çok hızlı geri dönüş yapmak oldukça zor. Ama kendisini en iyi şekilde ifade etmeyi başaracağına yürekten inanıyoruz. İtalya futboluna çok şeyler verebilecek bir oyuncu, bu lige uygun bir isim. Onun için iyi zamanlar gelecek” diye konuştu.

Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Muriqi, İtalyan ekibiyle çıktığı 26 maçta 2 gol 1 de asist kaydetti.