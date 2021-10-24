Le Classique’te Marsilya ile PSG yenişemedi

Fransa'nın en ateşli derbisi Le Classique'te Marsilya ile PSG'nin mücadelesi 0-0 sona erdi. Zaman zaman taraftarlar nedeniyle duran oyunda Cengiz Ünder, Hakimi'nin kırmızı kart görmesini sağladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fransa Ligue 1’in 11. haftasında Marsilya ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Velodrome Stadı’ndaki mücadelede 90 dakika boyunca eşitlik bozulmadı.

Le Classique olarak adlandırılan derbide milli futbolcumuz Cengiz Ünder ilk 11’de başladığı mücadeleyi 78. dakikada yerini Gerson’a bıraktı.

İlk yarıda iki takımın da attığı birer gol VAR uyarıları sonrasında ofsayt oldukları gerekçesiyle sayılmadı.

0-0 biten derbide tribünlerden atılan yabancı maddeler oyunu durdururken, ikinci yarıda bir Marsilya taraftarı sahaya girip Messi’ye ulaşmak istedi.

57. dakikada Cengiz Ünder’i ceza sahasına girereken koluyla arkadan itip faule neden olan Hakimi, hakemin pozisyonu VAR ekranından izlemesiyle kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından PSG 28 puanla liderliğini sürdürdü. 1 maç eksik olan Marsilya da 18 puanla 5. sırada yer aldı.