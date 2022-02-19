Leandro Kappel: Pozisyon net penaltıydı

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Altay'ın tecrübeli futbolcusu Leandro Kappel maçın ardından konuştu.

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Altaylı futbolcu Leandro Kappel Beşiktaş’a mağlup oldukları maçı değerlendirdi.

Leandro Kappel yaptığı açıklamada, “Tabii ki burada, hocamızın verdiği görevleri yapmaya çalıştık. Pozisyon yakaladık, fırsatlar elimize geçti. Şanssızlık vardı. Son dakikada olan pozisyon net penaltıydı, o verilse belki buradan bir puanla döneceğiz” dedi.

Tecrübeli oyuncu ayrıca, “Kafamızı dik tutacağız. Zor bir pozisyondayız, bu pozisyondan sadece yukarı çıkarak çıkarabiliriz” diyerek sözlerini noktaladı.