Leicester City kazandı: Çağlar Söyüncü, Manchester United’ın yine kabusu oldu!
Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Manchester United karşısında geçen sezon olduğu gibi golü buldu! Maç boyunca müdahaleleriyle dikkat çeken Çağlar, 78'de attığı golle de galibiyette başrolü oynadı! İzleyenlere 6 gol izleten maçı Leicester 4-2 kazandı.
İngiltere Premier Lig’in 8. haftasında Leicester City ile Manchester United karşı karşıya geldi. King Power’da oynanan mücadele izleyenlere futbol zevkini sonuna kadar yaşattı: 4-2
İlk yarıda atılan enfes goller, pozisyonlar ve hızlı oyun maça renk kattı. Manchester United, 19. dakikada Greenwood’un ceza sahası dışından attığı enfes golle 1-0 öne geçti. Leicester City’de Tielemans 31. dakikada rakibinin golüne aynı güzellikte attığı golle cevap verdi: 1-1.
Maç boyunca savunmadaki müdahaleleriyle Manchester United forvetlerine aman vermeyen Çağlar Söyüncü, 78. dakikada rakip fileleri sarstı! Geçen sezon Old Trafford’da attığı golle takımına 3 puanı getiren Çağlar, bu maçta da attığı golle galibiyette büyük pay sahibi oldu.
82. dakikada Rashford, savunmadan atılan uzun topta Evans’tan daha hızlı olarak karşı karşıya pozisyonda kaleci Schmeichel’ı avlamayı başardı: 2-2.
Manchester United taraftarı henüz gol sevincini tamamlamayan Leicester City’nin 3. golü geldi. Santrayı yaptıktan sonra sol kanattan rakip yarı sahaya gelen Leicester, Perez’in pasında Vardy’nin şutuyla 3-2 öne geçmeyi başardı.
Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Leicester galibiyetini ilan ettiği golü buldu. Kullanılan serbest vuruşta arka direkte bomboş kalan Daka rahat pozisyonda topu filelere gönderdi: 4-2.
Son dakikaya kadar temponun düşmediği maç sonunda Leicester City 11 puana yükseldi. Manchester United 14 puanda kaldı.
Gelecek hafta Leicester City, Brentford deplasmanına çıkacak. Manchester United da sahasında Liverpool’u konuk edecek.