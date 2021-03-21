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Leicester City, Manchester United’ı kupanın dışına itti

Milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in takımı Leicester City, Kelechi Iheanacho'nun 2 gol atıp, 1 de asist yaptığı maçta Manchester United'ı 3-1 yenerek FA Cup'ta yarı finale yükseldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:29, 21/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Leicester City, Manchester United’ı kupanın dışına itti

İngiltere FA Cup Çeyrek Finali’nde Leicester City ile Manchester United karşı karşıya geldi. King Power Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Hafta içerisinde UEFA Avrupa Ligi’nde Milan’ı eleyerek çeyrek finale yükselen Manchester United, 24. dakikada Kelechi Iheanacho’nun golüyle 1-0 geriye düştü. Kırmızı Şeytanlar 38. dakikada Greenwood ile 1-1’lik eşitliği yakaladı.

52. dakikada Tielemans, Iheanacho’nun asistinde topu filelere göndererek Leicester City’yi bir kez daha öne geçiren golü kaydetti.

Karşılaşma noktayı koyan isim ise 78. dakikada Kelechi Iheanacho oldu! Nijeryalı forvet kendisinin 2., takımının ise 3. golünü atarak maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

Milli futbolcularımızda Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giyerken, Cengiz Ünder ise maç kadrosunda yer almadı.

FA Cup yarı final maçları 17 Nisan’da Leicester City ile Southamton ve Chelsea ile Manchester City arasında oynanacak. Final ise 15 Mayıs’ta Wembley’de…

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