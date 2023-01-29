Leo Dubois: Galatasaray’ın bana ilgisini duyar duymaz…

Galatasaraylı futbolcu Leo Dubois, yaptığı açıklamada "Galatasaray'ın bana ilgisini duyar duymaz hemen gelmek istedim" dedi.

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Galatasaray’ın Fransız futbolcusu Leo Dubois, sarı-kırmızılı takıma kupa kazanmak için geldiğini söyledi.

Fransız futbolcu, GSTV’de yayımlanan röportajında, sarı-kırmızılı takımda çok mutlu olduğunu belirterek, “Galatasaray’ın bana ilgisini duyar duymaz hemen gelmek istedim. Benim de kişisel olarak kupa kazanma isteğim vardı. Hem benim hem de Galatasaray’ın kupa kazanma istediği birleşince buraya geldim ve çok mutlu oldum” dedi.

Leo Dubois, dünya çapında bir kadroya sahip olduklarını vurgulayarak, “Avrupa’nın büyük kulüplerinden gelen oyuncularımız var. Bana sunulan proje de buydu. Ben de bu projenin içerisinde olmaktan çok mutluyum. Bu takıma kupa kazanmak için geldim. Bugün baktığımız zaman iyi bir şekilde devam ediyoruz ve bu yolda da ilerliyoruz” diye konuştu.

“FRANSIZ TARİHİ İLE NE KADAR BİRLEŞİK OLDUĞUNU GÖRDÜM”

Takıma çabuk uyum sağladığını aktaran tecrübeli savunma oyuncusu, “Buraya gelir gelmez Galatasaray’ın tarihinin Fransız tarihi ile ne kadar birleşik olduğunu gördüm. Benim için açıkçası güzel bir keşif oldu. Ancak soyunma odasında da daha çok İngilizce konuşuyoruz, ben de İngilizcemi geliştiriyorum ve ilerlemeye devam ediyorum. Adaptasyonumda herhangi bir sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.

Dubois, takım arkadaşlarının bazılarını daha önce, bazılarını da burada tanıdığını anlatarak, “Açıkçası hepsinin kaliteli oyuncular olduğunu söyleyebilirim. Hepimizin ortak bir hedefi var, şampiyonluk yolunda ilerlemek. Bu yolda da tutkuyla ilerliyoruz, birlikte oynuyoruz. Okan Hocamızı burada tanıma fırsatına eriştim. Birbirimizi keşfediyoruz. O da bizimle zaman zaman Fransızca konuşuyor. Onunla da aynı hedefler doğrultusunda ilerliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“ÜZERİNE KOYARAK DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR”

Leo Dubois, elde ettikleri 13 maçlık galibiyet serisine değinerek, “Bizler profesyonel oyuncularız ve şunun farkına varmamız lazım ki geçmiş geçmişte kalmıştır. Zafer kazanmışızdır ama bu geçmişte kalmıştır. Ancak tabii ki bu kazandığımız maçlar bir beklenti yaratıyor. Bizim de bu beklentinin altında kalmamamız lazım, bu nedenle her gün daha fazla çalışıp üzerine koyarak devam etmemiz gerekiyor” şeklinde görüş belirtti.

Dubois, Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-0 yendikleri derbi hakkında “Derbi haftası çok farkılıydı, biz de en iyi şekilde o haftaya hazırlandık. Kazandığımız için çok mutlu oldum. Orada yaşadığımız atmosfer inanılmazdı, ancak tabii ki bu derbinin bir de ikinci ayağı var. Kendi stadımızda, kendi seyircimiz önünde oynayacağımız derbinin çok daha muhteşem olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarların Nef Stadı’nda oluşturduğu atmosferle ilgili ise “Açıkcası inanılmaz. Avrupa’da çok ender şekilde böyle atmsoferlerle karşılaşabiliyorsunuz. Bana daha önce Galatasaray taraftarından bahsedildi. Ancak o anları yaşamadan, o duyguları hissedemiyorsunuz. Şu anda da tek hedefim kupalar kazanmak ve kazandıktan sonra da stadımızda, taraftarımızla beraber o duyguları yaşamak” diye konuştu. (AA)