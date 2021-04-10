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Levent Şahin: Bizim dışımızda gelişen olaylarla karşılaştık

Fatih Terim'in cezası nedeniyle Galatasaray'ın başında sahaya çıkan yardımcı antrenör Levent Şahin, Karagümrük karşılaşmasının ardından hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.

Güncellenme: 21:43, 10/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Levent Şahin: Bizim dışımızda gelişen olaylarla karşılaştık

Süper Lig’in 34. haftasında Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasreti 3 maça çıkan Galatasaray’da yardımcı antrenör Levent Şahin, maçın ardından konuştu. Fatih Terim’in 2 maçlık cezası nedeniyle takımın başında yer alan Şahin, maçın hakemi Ali Palabıyık ve VAR odasına isyan etti.

Levent Şahim, Yedlin’in sakatlığı pozisyonda Lens’e çıkarılmayan karta tepki gösterip, “20. dakikada maçın nasıl gideceğine dair mesajı aldığımızı düşünüyoruz, Yedlin’in pozisyonunda. Kendisi şu anda kırık şüphesiyle hastaneye gidiyor. 20. dakikadan sonra VAR ile hakem arasında sorun olduğunu düşünüyorum. Orta hakemin verdiği karara VAR müdahale ediyor. VAR’ın verdiğine orta hakem müdahale ediyor. Baktığımızda golü yiyene kadar istediğimiz şekilde gidiyordu. Golden sonra çok çabuk bir şekilde reaksiyon verdik. Futbol adına üzgünüm, oyun adına üzgünüm. Bizim dışımızda gelişen olaylarla karşılaştık” diye konuştu.

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ARDA TURAN DA TEPKİ GÖSTERDİ

Maç kadrosunda yer almayan Arda Turan, 28. dakikada sakatlanıp yerini Şener’e bırakan Yedlin’in koltuk değnekleriyle stattan ayrılırken fotoğrafını Instagram’da paylaştı. Sarı-kırmızılı takımın kaptanı, “Kırmızı kart yok. Yer çekiminden dolayı olmuş” şeklinde hakeme tepkisini gösterdi.

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Arda Turan Fatih Terim Futbol Galatasaray Instagram Karagümrük Süper Lig
Yayınlanma Tarihi:21:40,