Lewis Hamilton’ı ‘pit stop’ kararı bitirdi! Formula 1 Türkiye GP’ye damga vuran an…

İstanbul’da nefesleri kesen F1 Türkiye GP’de son şampiyon Lewis Hamilton’ın oynadığı ‘pit stop’ kumarı yarışın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Mercedes-AMG Petronas pilotu Hamilton soluksuz geçen yarışta uzun süre pite girmemek için diretti. Yarışa 3. sırada başlayan ve Valteri Bottas ile Max Verstappen’in pit-stopları sonrasında ilk sıraya yerleşen Charles Leclerc’e takibini sürdürmek isteyen Hamilton pite gerek duymadı.

40. turda takımına yarış sonuna kadar aynı lastik setiyle devam edip edemeyeceğini soran Leclerc olumlu cevap alınca 8 tur daha attı. Monacolu pilotun pistte kalma kararının ardından Mercedes takımı Hamilton’u pite çağırdı. Lewis Hamilton’ın yarış mühendisi Bono, pite girmelerinin mecburiyet olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Hamilton ile Mercedes arasında takım kanalı üzerinden bir tartışma yaşandı. İngiliz pilot, “Niye pite çağırıyorsunuz?” derken takımdan “Yerler ıslak” yanıtı geldi. Hamilton ise “Ben böyle olduğunu düşünmüyorum, devam etmeliyiz” dedi.

Ancak takımın yoğun ısrarı sonrası Hamilton pit yapmak zorunda kaldı. Pite girmeden önce, Sergio Perez’den sadece 0.1 saniye daha yavaş olan Hamilton 3. sıradaydı. Hamilton’ın pite girmeden bitirmesi durumunda podyuma çıkması da olasıydı ancak yarışı 5. sırada bitirdi.

Pit-stop sonrası ritmini bulamayan İngiliz Leclerc ile farkı azaltsa da geçiş yapamadı. İngiliz pilot sonrasında takıma “Pite girmemeliydik, size söyledim” ifadeleriyle sitem etti.

Yarış sırasında pite girdikten sonra takımın bu kararına karşı çok öfkeli olduğu belli olan ve bunu takım radyosundan sık sık ileten Hamilton, yarıştan sonra da takımıyla konuşmadı.

Yarış sonrası açıklamalarda bulunan Hamilton, “Pite girmeden bitirmek verilmesi zor bir karar değildi. Olan oldu! Çok değerli puanlar kaybettim. Bundan da ders çıkaracağız” dedi.

Hamilton yaklaşık 50 tur attığı lastikleri yarışın bitimine sadece 9 tur kala takımının ısrarıyla değiştirmek zorunda kaldı. Ünlü pilot yarış biter bitmez değiştirdiği lastiklerin durumuna bakmak için geldi ve kontrol ettikten sonra alandan ayrıldı. Sosyal medyada Hamilton’ın bu lastiklerle yarışı tamamlayıp tamamlayamacağı tartışma konusu oldu.

Así terminaron los neumáticos Intermedios de Hamilton. Se fue a verlos al terminar la carrera.

Hamilton’s intermediate tyres. He went to check them as soon as he finished the race#TurkishGP pic.twitter.com/9eNS7LLqNS

— Albert Fabrega (@AlbertFabrega) October 10, 2021