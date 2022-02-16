Lider Ankaragücü’ne Menemenspor çelmesi

Lider Ankaragücü, deplasmanda karşılaştığı Menemenspor karşısında bir puanı son dakikalarda bulduğu penaltı golüyle kurtardı.

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Spor Toto TFF 1. Lig’in 25. haftasında lider Ankaragücü, deplasmanda Nasadoge Menemenspor ile karşılaştı. Menemen İlçe Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Menemenspor, 21. dakikada Abdullah Aydın ile öne geçerken, Ankaragücü’nün golü 85. dakikada penaltından İshak Çakmak’tan geldi.

Bu beraberlikle Menemenspor puanını 28’e, Ankaragücü ise 49’a yükseltti.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

9′ Sol kanattan gelen pasta Abdullah Durak, rakip ceza sahasında topla buluştu ancak uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.

GOL! 21′ Sağ kanattan gelen ortada topa gelişine vuran Abdullah Aydın'ın şutu defanstan döndü. Dönen topa sert vuran Abdullah Aydın, bu kez topu ağlarla buluşturdu. 1-0

41′ Eren Derdiyok'un pasında penaltı noktası üzerinde topa kafa vuran Owusu Kwabena'nın şutu üstten auta gitti.

53′ Murat Uçar'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ali Kaan Güneren'in sert şutu az farkla auta gitti.

64′ kullanılan serbest vuruşta Erdem Özgenç'in sert şutu direğin dibinden auta gitti.

84′ Emre Batuhan Adıgüzel'in Murat Uçar'a yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL! 85′ Penaltı vuruşunu kullanan İshak Çakmak topu ağlara gönderdi. 1-1