Lider Beşiktaş’ın kader ayı! 24 günde 7 maç

Süper Lig’in zirvesinde bir maçı eksik olmasına rağmen 3 puanlık farkı yakalayan Beşiktaş, şampiyonluk yolunda kritik bir sürece giriyor. 26 Şubat'ta 3-0 kazanılan Denizlispor maçı sonrasında şampiyonluk için “Henüz erken. Buraları atlatabilirsek nisan lig için final ayı olabilir” diyen Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı 25 günlük periyotta zorlu 7 maça çıkacak.

Siyah-beyazlılarda hedef bu kritik süreçten maksimum puanla ayrılıp zirvede farkı daha da açmak. 7 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacaklarına dikkat çeken Sergen Yalçın oyuncularından her karşılaşmaya final gözüyle bakmalarını istiyor.

İlginizi Çekebilir Beşiktaş'ta iki futbolcunun corona virüsü testi pozitif

BEŞİKTAŞ’IN NİSAN FİKSTÜRÜ

4 Nisan Kasımpaşa (D)

7 Nisan Alanyaspor

11 Nisan BB Erzurumspor (D)

18 Nisan* Ankaragücü

21 Nisan* Sivasspor (D)

25 Nisan* Kayserispor

28 Nisan* Çaykur Rizespor (D)

* TFF henüz gün ve saati açıklamadı