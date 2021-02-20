Lider Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını belirlemeye aday bir maç oynanacak. Alanya, bu sezon iki kez yendiği Galatasaray'ı konuk edecek. Cimbom'da ise Feghouli, Eemre Taşdemir, Saracchi, Halil ve Oğulcan yok. Misafir ekipte Belhanda ve Luyindama sarı kart cezası sınırında. Alanyaspor 6 maçtır yenilmiyor ve evinde ligin en başarılı takımı. Galatasaray'ın ise 6 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

Ligde geride kalan haftalarda 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda aldığı 51 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Turuncu-yeşilliler ise 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle sonucunda topladığı 42 puanla beşinci sırada bulunuyor.

MUHTEMEL 11’LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun, Siopis, Efecan, Salih, Davidson, Babacar

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Linnes, Taylan, Etebo, Emre Kılınç, Onyekuru, Arda, Mostafa

Saat: 19.00

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakem: Zorbay Küçük

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10. RANDEVU

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 9 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 2 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 1 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan’ın 23 golüne, Akdeniz ekibi 12 golle cevap verdi.

İki takım arasında bu sezon oynanan maçlarda Alanyaspor, Galatasaray'ı Süper Lig'de 2-1 yenerken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3-2 mağlup ederek rakibini kupadan eledi.

LİGDE 6 MAÇTIR KAZANIYOR

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray daha sonra oynadığı 6 mücadelenin hepsinden galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı mağlup etti. Aslan bu karşılaşmalarda 15 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 12 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 8 galibiyet, 4 mağlubiyet alırken, 20 gol atıp, kalesinde 12 gol gördü. Aslan ligde dış sahada son oynadığı 3 maçta (Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe) rakiplerini mağlup etti.

MOSTAFA MOHAMMED 4’TEN 4

Galatasaray’ın devre arasında transfer ettiği Mısırlı golcü Mostafa Mohammed, yeni takımı ile çıktığı 4 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. İlk maçına Medipol Başakşehir karşısında çıkan 23 yaşındaki futbolcu penaltıdan gol buldu. Fenerbahçe derbisinde takımına galibiyeti getiren tek golü kaydeden Muhammed, Alanyaspor ile oynanan kupa mücadelesinde de fileleri 1 kez havalandırdı. Mustafa Muhammed son olarak Süper Lig’deki Kasımpaşa maçında penaltıdan gol attı.