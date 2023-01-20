Lider Galatasaray, Antalyaspor maçında tam kadro

Süper Lig'de liderlik koltuğunun sahibi olan Galatasaray, 20. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Zorlu maça tam kadro çıkacak olan sarı kırmızılı ekip, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

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Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor’u konuk edecek. Nef Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig’de çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 42 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde bir maçı eksik olan Fraport TAV Antalyaspor, oynadığı 17 müsabakanın 5’ini kazandı, 3’ünde berabere kaldı ve 9’unu kaybetti. Akdeniz ekibi, topladığı 18 puanla 15. sırada yer alıyor.

KADRODA EKSİK YOK

Galatasaray’da karşılaşma öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Sarı-kırmızılı takımda tedavileri tamamlanan Yusuf Demir, Kazımcan Karataş ve Mathias Ross ile sarı kart cezası tamamlanan Dries Mertens yarın kadrodaki yerini alabilecek.

HAFTALARDIR SÜREN GALİBİYET SERİSİ

Son 11 resmi maçını kazanan Galatasaray’ın, Süper Lig’de de 8 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

Ligdeki son 9 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 8 karşılaşmasından da üçer puanla ayrıldı.

Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 8 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor’u mağlup etti.

Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası’nda ise oynadığı Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor maçlarını kazandı.

Son 11 resmi maçında 29 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 6 gol gördü.

GALATASARAY’DA 4 OYUNCU SINIRDA

Galatasaray’da Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ile Berkan Kutlu yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 21. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında görev yapamayacak. (AA)