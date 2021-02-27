Lider Galatasaray, golcüsü Mohamed ile güldü

Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 2-0 kazanarak hem liderliğini sürdürdü hem de galibiyet serisini 8 maça yükseltti.

Galatasaray’ın galibiyet gollerini 38 ve 45. dakikalarda Mostafa Mohamed kaydetti. Mısırlı golcü 5. maçında 5. golünü atarken Galatasaray formasıyla çıktığı lig maçlarında sadece Alanyaspor’u boş geçmiş oldu.

Bu sonucun ardından lider Galatasaray 57 puana yükselirken, Erzurumspor da 25 puanda kaldı. Sarı-kırmızılı takım, Çarşamba günü Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Erzurumspor ise sahasında Karagümrük’ü konuk edecek.

Kasımpaşa karşılaşmasında yoğun kar yağışı ve temizleme çalışmalarında bozulan zemin, BB Erzurumspor maçında da etkisini gösterdi.

İlginizi Çekebilir Mısırlı Mostafa Mohamed'in mest eden performansı! Sosyal medya yıkılıyor...

MOSTAFA MOHAMED GOLLERİNE DEVAM ETTİ!

Galatasaray çıktığı 5. lig maçında 5. golünü atan Mostafa Mohamed, 38. dakikada gol perdesini açtı. Ömer Bayram’ın sol kanattan yaptığı ortaya Onyekuru kafa vuruşu yaptı. Kaleci Göktuğ’dan dönen top Mostafa’nın önüne düştü. Mısırlı golcü kaleye çektiği şutta topu filelere göndererek skoru 1-0 yaptı.

45. dakikada ise sosyal medyada da epeyce konuşulan gol geldi. Mısırlı golcü, savunmanın arkasına gönderilen topta Arda Turan ofsayt için hareketlenmedi ancak pozisyonu takip eden Mostafa altı pas içerisinde çektiği şutta topu üst direğe çarptırarak filelere gönderdi.

EMRE KILINÇ’IN GOLÜ VAR’A TAKILDI

Dakikalar 65’i gösterdiğinde Galatasaraylı futbolcular 3. gol sevinci yaşadı ancak bu sevinç kısa sürdü. VAR odasından yapılan uyarı sonrasında Mete Kalkavan pozisyonu ekrandan izleyip Onyekuru’nun topa koluyla müdahale ettiğine karar verdi.

RADAMEL FALCAO GERİ DÖNDÜ

Galatasaray’da Fatih Terim, 86. dakikada Mostafa Mohamed’in yerine Radamel Falcao’yu oyuna sürdü. Bu sezon 8 maçta forma giyen ve 5 gol kaydeden Radamel Falcao, 2 Ocak’taki Antalyaspor maçından sonra ilk kez süre aldı.

Kolombiyalı oyuncu son golünü 24 Ekim’deki Erzurumspor maçında kaydetmişti. Falcao ilk yarıdaki Erzurumspor maçından sonra Süper Lig’de toplam sadece 37 dakika forma giyebilmişti.

İlginizi Çekebilir Fernando Muslera, ligdeki 300. maçına çıktı

SERİLER DEVAM ETTİ

Ligin en formda takımı olan ve liderlik koltuğunda oturan Galatasaray 8’de 8 yaparken, iç sahadaki formunu da sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takım 19 Ekim’deki Alanyaspor yenilgisinin ardından oynadığı 10 lig maçında 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

İlginizi Çekebilir Arda Turan'ın sözleşmesinin uzamasına 5 maç kaldı

GALATASARAY 2-0 ERZURUMSPOR