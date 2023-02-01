Lider Galatasaray, rekor için Ümraniyespor karşısında

Lider Galatasaray, Ümraniyespor'u tarafı önünde konuk edecek. Çıktığı son 13 resmi müsabakayı kazanan sarı-kırmızılılar, rakibini yenmesi durumunda kulüp tarihinin resmi maçlardaki en uzun galibiyet serisi rekorunu kıracak.

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Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 22. hafta müsabakasında bu akşam HangiKredi Ümraniyespor’u ağırlayacak. Nef Stadı’nda yapılacak maç, saat 20.00’de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde çıktığı 20 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde lider girdi.

Ümraniyespor ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgiyle 14 puan elde ederken 19 takımlı Süper Lig’de son sırada yer alıyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, 85 yıllık kulüp tarihinde Süper Lig’deki ilk sezonunu geçirirken takımlar ikinci kez karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında yapılan maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliviera, Kerem, Mertens, Rashica, Icardi

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Glumac, Epureanu, Lenjani, Sackey, Avounou, Oğuz, Kartal, Bettaleb, Umut

3OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Galatasaray’da HangiKredi Ümraniyespor müsabakası öncesinde 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Ümraniyespor karşılaşması öncesinde Galatasaray’da ayrıca sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

GALATASARAY REKOR PEŞİNDE

Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmayı kazanması durumunda kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kıracak.

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 10 Süper Lig ve 3 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesini kazanarak 13 maçlık seriye imza attı. Sarı-kırmızılılar, bu performansıyla Süper Lig’in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlarda elde ettiği en uzun süreli galibiyet serisini egale etti.

Okan Buruk’un öğrencileri, Ümraniyespor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılması durumunda seriyi 14 maça taşıyacak ve kulüp tarihinin resmi maçlardaki en uzun galibiyet serisi rekorunu geliştirecek.

Sarı-kırmızılı ekip, resmi maçlardaki en uzun süreli galibiyet serisini, 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında 13 maçla yakalamıştı. 1987-1988 sezonunda Süper Lig’deki son 9 maçı ile Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasını kazanan sarı-kırmızılı takım, 1988-1989 sezonunda ise ligdeki ilk 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı. (AA)