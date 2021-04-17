Lider Giresunspor’u deviren Adana Demirspor’dan büyük adım

TFF 1.Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor, evinde GZT Giresunspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından 2. sırada bulunan ev sahibi takım 61 puana yükselirken, lider Giresunspor 63 puanda kaldı.

58 puanla 3. sırada yer alan Samsunspor ise Pazartesi günü sahasında Bursaspor ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Gökhan İnler, ceza alanı önünde topu Ezeh'e verdi. Ezeh, çalımlarla GZT Giresunspor defansını geçip plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

17. dakikada Nalepa'nın pasında topla buluşan Balde'nin vuruşunda top az farkla auta çıktı.

37. dakikada Adana Demirspor’da Ezeh’in verdiği ara pasta meşin yuvarlağı önünde bulan Sinan, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

41. dakikada Hüseyin'den topu orta sahada kapan Ezeh, meşin yuvarlağı ceza alanı içine kadar taşıdı. Ceza alanı içinde Ezeh, Salih tarafından düşürülünce hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.

42. dakikada beyaz noktaya gelen Hasan, düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu. 3-0

66. dakikada Kaan, ceza sahası içerisindeki Pa Dibba'ya pasını gönderdi. Dibba'nın topuk pasında Sinan, kaleye sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Tolgahan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

SAMET AYBABA: OYUNCULAR MÜTHİŞ OYNADI

Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Mükemmele yakın bir oyun. Oyunumuz her gün gelişiyor. Lidere karşı oynuyoruz, final maçı. Oyuncular saha içerisinde müthiş oynadılar. 3 maçımız var. Yarın tekrar sabahtan idmana başlıyoruz. Futbol ciddi bir şeydir. 3 maç bitince hedefler ve hayaller belirlenir. Bundan sonraki maçlara odaklanıp şehrin özlemi olan Süper Lig'e takımı çıkartmak istiyoruz” diye konuştu.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Erkan Özdamar, Gökhan Memişoğlu, Ata Yıldırım

Adana Demirspor: Muhammed, Tayyip, Rassoul, Okan (Semih dk. 88), Kaan, Sinan (İsmail dk. 76), Hasan, Gökhan, Sedat (Yunus dk. 46), Ezeh (Emircan dk. 56), Pa Dibba (Volkan dk. 76)

Yedekler: Zubas, Traore, Samet

Teknik Direktör: Samet Aybaba

GZT Giresunspor: Tolgahan, Sergen, Sadi (Uzodimma dk. 46), Hayrullah, Hüsamettin (Kerem dk. 59), Mehmet, Nalepa, Serginho (Erol dk. 37), Caner, Eren (Muhammed dk. 79), Balde

Yedekler: Onurcan, Arda, Traore, Yasin, İshak, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Ezeh (dk. 11), Sinan (dk.37), Hasan (dk.42 pen.) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Sinan, Gökhan, İsmail (Adana Demirspor)i Sergen, Eren, Mehmet, Kerem (GZT Giresunspor)