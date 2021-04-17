Lider Giresunspor’u deviren Adana Demirspor’dan büyük adım

TFF 1.Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor, evinde GZT Giresunspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından 2. sırada bulunan ev sahibi takım 61 puana yükselirken, lider Giresunspor 63 puanda kaldı.
58 puanla 3. sırada yer alan Samsunspor ise Pazartesi günü sahasında Bursaspor ile karşılaşacak.
Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Mükemmele yakın bir oyun. Oyunumuz her gün gelişiyor. Lidere karşı oynuyoruz, final maçı. Oyuncular saha içerisinde müthiş oynadılar. 3 maçımız var. Yarın tekrar sabahtan idmana başlıyoruz. Futbol ciddi bir şeydir. 3 maç bitince hedefler ve hayaller belirlenir. Bundan sonraki maçlara odaklanıp şehrin özlemi olan Süper Lig'e takımı çıkartmak istiyoruz” diye konuştu.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Erkan Özdamar, Gökhan Memişoğlu, Ata Yıldırım
Adana Demirspor: Muhammed, Tayyip, Rassoul, Okan (Semih dk. 88), Kaan, Sinan (İsmail dk. 76), Hasan, Gökhan, Sedat (Yunus dk. 46), Ezeh (Emircan dk. 56), Pa Dibba (Volkan dk. 76)
Yedekler: Zubas, Traore, Samet
Teknik Direktör: Samet Aybaba
GZT Giresunspor: Tolgahan, Sergen, Sadi (Uzodimma dk. 46), Hayrullah, Hüsamettin (Kerem dk. 59), Mehmet, Nalepa, Serginho (Erol dk. 37), Caner, Eren (Muhammed dk. 79), Balde
Yedekler: Onurcan, Arda, Traore, Yasin, İshak, Fatih
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Ezeh (dk. 11), Sinan (dk.37), Hasan (dk.42 pen.) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Sinan, Gökhan, İsmail (Adana Demirspor)i Sergen, Eren, Mehmet, Kerem (GZT Giresunspor)