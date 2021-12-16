Lider Trabzonspor’da hedef 5’te 5

Seyircisi önünde 13 maçtır kaybetmeyen lider Trabzonspor, Hatayspor engelini aşarak üst üste 5. galibiyetini arıyor.

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ŞAMPİYONLUK hedefinden kopmak istemeyen Trabzonspor, yeni bir galibiyet serisinin peşinde… Bordo-mavililer, taraftarı önünde oynayacağı Hatayspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak evinde üst üste 5. galibiyetini almayı hedefliyor. Fırtına, Antalyaspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak 27 maç sonra yenilgiyle tanışmıştı. Karadeniz ekibi, rakibi karşısında alacağı 3 puanla evinde 5 maçlık galibiyet serisi yakalamış olacak. Trabzon, 28 Aralık 2019 ve 29 Şubat 2020 tarihleri arasında evinde Kayserispor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Sivasspor ve Çaykur Rizespor maçlarında elde ettiği serinin ardından ilk kez 5 maçlık seriye ulaşacak. Son yenilgisini Alanya'ya 8 Mart 2021'de 3-1'lik skorla alan Fırtına, 13 maçtır evinde yenilmiyor.

HATAYSPOR MAÇI KAPALI GİŞE

Bordo mavili taraftarlar, cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak Hatayspor maçında takımı yalnız bırakmayacak. Satışa çıktığı ilk günden itibaren biletlere yoğun ilgi gösteren taraftarlar şimdiye dek 30 bine yakın bilet alırken, maçın oynanacağı güne kadar sayının artması bekleniyor.