Lider ve eksik Beşiktaş, farkı açmak için Kasımpaşa karşısında

Süper Lig’de oynadığı son 8 karşılaşmada aldığı 6 galibiyet ve 2 beraberlikle maç eksiğine rağmen zirvede bulunan Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Kasımpaşa'ya konuk olacak. Siyah-beyazlılarda zorlu 90 dakika öncesinde eksik oyuncuların listesi teknik heyeti düşündürüyor. Aboubakar, Hasic, Mensah sakatlık, Cenk ile Dorukhan hastalık ve Ghezzal de sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın farklı bir tercih yaparak sağ bekte Necip'e sağ önde ise Rosier'e forma vereceği öğrenildi.

Bu maç öncesinde Kasımpaşa 31 puanla 16. sırada yer alırken, Beşiktaş da 64 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

4 İSİM SINIRDA

Beşiktaş’ta Kasımpaşa öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Josef de Souza, Rosier, Necip ve Larin bugünkü mücadelede kart görmeleri halinde hafta içinde oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

ŞENOL CAN’IN İLK MAÇI

Kasımpaşa’da teknik direktör Şenol Can yeni takımıyla ilk sınavını lider Beşiktaş'a karşı verecek. Sezona Karagümrük'te başladıktan sonra 15 Mart'ta görevinden ayrılan 38 yaşındaki genç çalıştırıcı milli arada lacivert-beyazlıların başına geçmişti. Şenol Can, ilk maçta Beşiktaş'ın zaaflarını değerlendirmek istediklerini de söyledi.

MUHTEMEL 11’LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Drinkwater, Aytaç, Yusuf, Hajradinovic, Varga, Thelin

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N’Sakala, Josef, Atiba, Rosier, Ljajic, N’Koudou, Larin

Saat: 19.00

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakem: Halil Umut Meler