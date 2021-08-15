Ligin ilk haftasında Hatayspor ile Kasımpaşa yenişemedi
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de sezonun açılış haftasında karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in ilk haftasında A. Hatayspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
- 13. dakikada Sam Adekugbe rakibini çalımlayarak yerden ceza sahasına müsait pozisyondaki Dylan Louis'den önce savunma topu uzaklaştırdı.
- 18. dakikada ceza yayına yakın noktadan kullanılan serbest vuruşta Eysseric, topu direkt kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak direkten sekerek filelerle buluştu. 0-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
- 49. dakikada Riberio'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Kamara’nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu kaleci Harun kurtardı.
- 58. dakikada Kamil Ahmet'in pasında topla buluşan Kamara’nın, rakibini çalımlayarak ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.
- 72. dakikada Dylan Louis ile verkaç yapan Lobjanidze, aldığı topuk pasında kaleci ile karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
- Stat: Hatay
- Hakemler: Arda Kardeşler xx, Abdullah Bora Özkara xx, Süleyman Özay xx
- Hatayspor: Munir xx, Sam Akekugbe xxx, Burak xx, Onur xx, Kamil Ahmet xx, Riberio xx, Mehdi Boudjemaa xxx, Kamara x (Traore dk. 64 xx), Emre Çolak xx (Lobjanidze dk. 64 xx), Dylan Louis xxx, Mame Diouf xx (Bertuğ Yıldırım dk. 88 ?)
- Yedekler: Abdullah Yiğiter, Eren Fansa, Fatih Kuruçuk, Burak Can, Muhammed Mert,
- Bülent Cevahir, Sadık Baş
- Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
- Kasımpaşa: Harun Tekin xx, Ouannes xx, Tarkan xx, Bruma xx, Hajradinovic xx, Sadiku xx (Doğucan Haspolat dk. 85 ?), Eysseric xxx (Michal Travnik dk. 76 xx), Varga xx (Ahmet Engin dk. 76 xx), Hajradinovic xxx, Yusuf xx (Mickael Tirpan dk. 85 ?), Umut Bozok xx (Nicolai Jörgensen dk. 81 x),
- Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Evren Elmalı, Sakıb Aytaç, Tomas Brecka, Mehmet Yıldırım
- Teknik Direktör: Şenol Can
- Goller: Eysseric (dk. 18) (Kasımpaşa), Lobjanidze (dk. 72) (Hatayspor)
- Sarı kartlar: Onur Ergün, Mehdi Boudjemaa, Kamil Ahmet (Hatayspor), Ouannes, Hajradinovic, Ahmet Engin (Kasımpaşa)