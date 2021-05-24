Ligin kaderini onlar değiştirdi… Rachid Ghezzal’ın film gibi transfer hikayesi

SÖZCÜ Gazetesi, Beşiktaş'ın çifte zaferine 8 gol ve 18 asistle damga vuran Rachid Ghezzal ile transfer hikayesinin kahramanları Erdinç Gültekin ve Barış Papila'yı bir araya getirdi. Muhabirimiz Ali Aydın'a çok özel açıklamalarda bulunan Rachid Ghezzal, hem Gültekin hem de Papila'ya teşekkür etti.

Cezayirli yıldız, lisans evrakları konusuyla ilgili şöyle konuştu:

“Bu hikayeyi duyunca inanmamıştım ama TV'de görünce çok şaşırdım ve mutlu oldum. Onlar olmasaydı ben burada değildim. Ligin kaderini değiştirdiler. Çok teşekkürler.”

“BİZ İŞİMİZİ YAPTIK”

A Takım İdari Sorumlusu Gültekin, transfer döneminin son günündeki motosikletli yolculuğu şöyle anlattı:

“Bize ‘Bu evraklar acil yetişmeli' denildi. Çok sevdiğimiz bu kulübün çalışanları olarak çok önemli bir görev olduğunu hissettik. Barış ile en hızlı bir şekilde motosikletle gideceğimizi düşündük ve yola koyulduk. Saat 17.30'da kulüp binasından çıktık ve saat 17.42'de TFF'deydik. 120 km hıza kadar çıktık. Tehlikeliydi ama şimdi görüyoruz ki hayatımızı riske atmaya değdi.”

“AYRILMAK İSTEMİYORUM”

Ghezzal, Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu belirtip önemli açıklamalarda bulundu. Cezayirli yıldız, “Çok büyük başarılar elde ettik. Kolay değildi ama başardık. Kariyerimde zirve yaptığım dönemi Beşiktaş'ta yaşadım. Leicester City ile yapılacak görüşmeleri takip ediyorum. İnşallah yönetim, benim burada kalmamı sağlar. Ne İstanbul'dan ne de çok sevdiğim siyah-beyazlı kulüpten ayrılmak istemiyorum. Bu futbolcu grubuyla daha başarılar kazanacağıma inanıyorum” dedi.

Ghezzal, futbolculuğunda kendisi gibi etkili bir sol ayağa sahip olan Sergen Yalçın'ı şöyle anlattı:

“Futbolcuyken attığı golleri ilk geldiğim günlerde internetten izlemiştim ve etkileyiciydi. Sergen Hoca, oyuncuların kendini saha içinde ifade edebilmesi için çok doğru koşulları oluşturdu. Biz de özgürlüğü ve bu özgüveni hissedince performansımızı yukarıya taşıdık.”

GÜVENLİK VE İDARİ PERSONEL

Ghezzal’ın Süper Lig'de gösterdiği kusursuz performansla birlikte siyah-beyazlı taraftarların sosyal medyada “Sizlere helal olsun” diye sözler sarfettiği Erdinç Gültekin ile Barış Papila, siyah-beyazlı kulübün hizmet personelleri. Gültekin, Futbol A Takım'ın İdari Sorumlusu olarak görev yapıyor. Papila ise hem Gültekin'in yardımcısı hem de takımın güvenlikleri arasında. Gültekin'in görevi 2011'de başladı ve siyah-beyazlı kulübün çalışanı 3 şampiyonluk sevinci yaşadı. Daha önce yıllarda yine kulüp personeli olarak başka görevler yapılan Papila ise kulüpte 5 lig şampiyonluğu gördü.