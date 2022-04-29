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Liglerde play-off tarihleri belli oldu

2021-2022 sezonu Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off müsabakalarının tarihleri belirlendi.

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Liglerde play-off tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonu Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off müsabakalarının tarihlerini belirledi. Play-off final müsabakalarının oynanacağı il merkezleri ve stadyumlar daha sonra ilan edilecek.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre play-off müsabaka tarihleri şöyle:

Spor Toto 1. Lig

  • Yarı Final 1. Maçlar: 25 Mayıs Çarşamba
  • Yarı Final 2. Maçlar: 29 Mayıs Pazar
  • Final: 2 Haziran Perşembe

TFF 2. Lig

  • Çeyrek Final 1. Maçlar: 12 Mayıs Perşembe
  • Çeyrek Final 2. Maçlar: 16 Mayıs Pazartesi
  • Yarı Final 1. Maçlar: 20 Mayıs Cuma
  • Final: 29 Mayıs Pazar

TFF 3. Lig

  • Yarı Final 1. Maçlar: 12 Mayıs Perşembe ve 13 Mayıs Cuma
  • Yarı Final 2. Maçlar: 17 Mayıs Salı ve 18 Mayıs Çarşamba
  • Finaller: 23, 24 ve 25 Mayıs