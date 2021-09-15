Lille 90+6’daki kararla yıkıldı! Şampiyonlar Ligi’nde Wolfsburg duvarını aşamadı…

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Wolfsburg karşısında adeta tek kale oynadı. 10 kişi kalan Alman duvarını bir türlü aşamayan Lille 90+6'daki VAR kararıyla yıkıldı.

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Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in formasını giydiği Lille sahasında Alman temsilcisi Wolfsburg’u ağırladı. İkinci yarıda 10 kişi kalan rakibi karşısında oldukça etkili olan Lille aradığı golü bir türlü bulamadı.

63. dakikada John Anthony Brooks’un kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından oyunu tamamen rakip kaleye yıkan Lille Wolfsburg kalecisi Casteels’i ve VAR kararlarını geçemedi. 49’da David’in bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi.



90 dakika sahada kalan Burak Yılmaz’ın 3 isabetli şutta ağları sarsamadığı maçta asıl yıkım 90+6’da geldi.

ONANA YERDE KALDI, PENALTI KARARI GELDİ

Mücadelenin son 17 dakikasında gol umudu olarak Angel Gomes’in yerine oyuna alınan Yusuf Yazıcı’nın kazandırdığı serbest vuruşta topun başına geçen Burak Yılmaz oldukça tehlikeli bir noktadan kullandığı serbest vuruşta baraja takıldı. 6 dakika uzatma verilen maçın son anlarında ise Onana’nın çizgiye yakın bölgede yerde kalmasıyla hakem Makkelie penaltı kararı verdi.

Büyük bir sevinç yaşayan Lille cephesinde Burak Yılmaz penaltı atışı için beyaz noktaya gelmeye hazırlanırken VAR incelemesi sonucu pozisyonun dışarıda olduğu belirlendi. Serbest vuruşu Burak Yılmaz kullandı ama şutu kapanan savunmadan döndü ve maçın son düdüğü geldi.