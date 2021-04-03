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Lille PSG’den zirveyi geri aldı! Kırmızı kart gören Neymar koridorda çıldırdı

Fransa Ligue 1 31. hafta karşılaşmasında Paris Saint Germain'e konuk olan Lille 1-0 galip geldiği maçtan sonra liderliği yeniden ele geçirirken, maç sonuna Neymar'ın kırmızı kartı ve koridorda yaşadığı kavga damga vurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:56, 03/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Lille PSG’den zirveyi geri aldı! Kırmızı kart gören Neymar koridorda çıldırdı

Milli futbolcularımız Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’nın corona virüsüne yakalanması nedeniyle forma giyemediği maçta Lille, deplasmanda karşılaştığı Paris Saint Germain’i 1-0 mağlup etti.

Burak Yılmaz’ın 73. dakikada Renato Sanchez’in yerine oyuna girdiği maçtaki tek golü, 20. dakikada Jonathan David kaydetti. Lille bu galibiyetle puanını 66’ya yükseltti ve zirveye yükseldi. Paris Saint Germain ise, 63 puanla ikinci sırada kaldı.

Paris Saint Germain’in Brezilyalı yıldızı Neymar’ın maç sonunda gördüğü kırmızı kart ve Lille futbolcusu Tiago Djalo ile kavgası gündeme oturdu. Maçın son anlarında yaşanan bir pozisyonda rakibinin faulüyle yerde kalan Neymar, taça çıkan topu almak isterken rakibini itti.

Maçın hakemi hem Neymar’ı, hem de Tiago’yu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına yolladı. İki futbolcu sahayı terk ederken tartışmaya devam ederken, soyunma odası koridorlarında bir anda ortalık karıştı. Artan gerilimi araya giren kişiler önlerken Tiago ve Neymar’ın kavgası kameralara yansıdı.

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