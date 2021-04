Lille PSG’den zirveyi geri aldı! Kırmızı kart gören Neymar koridorda çıldırdı

Milli futbolcularımız Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’nın corona virüsüne yakalanması nedeniyle forma giyemediği maçta Lille, deplasmanda karşılaştığı Paris Saint Germain’i 1-0 mağlup etti.

Burak Yılmaz’ın 73. dakikada Renato Sanchez’in yerine oyuna girdiği maçtaki tek golü, 20. dakikada Jonathan David kaydetti. Lille bu galibiyetle puanını 66’ya yükseltti ve zirveye yükseldi. Paris Saint Germain ise, 63 puanla ikinci sırada kaldı.

Paris Saint Germain’in Brezilyalı yıldızı Neymar’ın maç sonunda gördüğü kırmızı kart ve Lille futbolcusu Tiago Djalo ile kavgası gündeme oturdu. Maçın son anlarında yaşanan bir pozisyonda rakibinin faulüyle yerde kalan Neymar, taça çıkan topu almak isterken rakibini itti.

Huge result in the Ligue 1 title race as an imperious Lille claim a 1-0 win over PSG at the Parc des Princes to go 3 points clear.

The match ended with Neymar and Tiago Djaló both being sent off for the below sequence.#PSGLOSC #Ligue1UberEats #Neymar pic.twitter.com/oV1PyiJRcC

— Engrossed in Football (@eifmagazine) April 3, 2021