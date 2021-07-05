Lille yeni teknik direktörü Jocelyn Gourvennec’i açıkladı

Fransa Ligue 1’in şampiyonu Lille, 4 yıl takımı çalıştıran teknik direktör Christophe Galtier’in ayrılmasından sonra arayışlarını sonlandırdı ve yeni hocasını resmen açıkladı.

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı’nın da formasını giydiği Lille, 49 yaşındaki teknik direktör Jocelyn Gourvennec ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2013-2014 sezonunda Guingamp’a Fransa Kupası’nı kazandıran Gourvennec, 2019 yılından bu yana herhangi bir takımı çalıştırmıyordu.