Lille, Yusuf Yazıcı’yı CSKA Moskova’ya kiralıyor

Bu sezon Lille'de ilk 11'e girmekte zorlanan ve tüm kulvarlarda çıktığı 22 maçta 671 dakika süre alan Yusuf Yazıcı, Rus ekibi CSKA Moskova'nın sağlık kontrolünden geçti.

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Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen Yusuf Yazıcı, Rus ekibi CSKA Moskova’ya transfer oluyor.

Bugün (Pazartesi) Rusya’ya giden milli futbolcu sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Moskova ekibiyle sözleşme imzalayacak. Satın alma opsiyonluk kiralık olarak CSKA Moskova forması giyecek olan 24 yaşındaki milli futbolcu sonrasında takımının kampına katılacak. Yusuf Yazıcı geçen sezon Fransa Liginde Lille ile şampiyonluk sevinci yaşadı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Yusuf Yazıcı'nın temsilcisi Adem Cebeci, milli futbolcunun Rus ekibi CSKA Moskova'ya transferi hakkında açıklamada bulundu. Cebeci, “Yusuf Yazıcı'nın transferi tamamlandı mı?” sorusuna, Moskova kulübüyle görüşmelerin olumlu sürdüğünü belirterek, “Anlaşma henüz sağlanmadı ama olumlu ilerliyor. CSKA Moskova çok istekli. CSKA, Avrupa'nın köklü ve büyük takımlarından. Yusuf Yazıcı için çok istekliler. CSKA anlaşma tamamlandığında resmi açıklama yapacaktır” dedi.