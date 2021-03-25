Lille’den Burak Yılmaz için Türkçe paylaşım

2020 Dünya Kupası Elemeleri’nde Hollanda’yı 4-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımımızda 3 gol atan Burak Yılmaz’a kulübü Fransa Ligue 1 ekibi Lille’den Türkçe tebrik geldi.
Fransız ekibinin yaptığı paylaşımda “Dün Hollanda karşısında hat-trick yapan Kral Burak Yılmaz! Lille taraftarı seninle gurur duyuyor, Burak!” ifadelerine yer verildi.
Dün Hollanda karşısında hat-trick yapan Kral Burak Yılmaz!
Lille taraftarı seninle gurur duyuyor, Burak! pic.twitter.com/8EncCPZKCD
— LOSC Lille EN (@LOSC_EN) March 25, 2021