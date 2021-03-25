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Lille’den Burak Yılmaz için Türkçe paylaşım

Fransa Ligue 1 ekibi Lille, Hollanda'ya karşı hat-trick yapan milli forvetimiz Burak Yılmaz'ı Türkçe paylaşımla tebrik etti.

Güncellenme: 16:21, 25/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Lille’den Burak Yılmaz için Türkçe paylaşım

2020 Dünya Kupası Elemeleri’nde Hollanda’yı 4-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımımızda 3 gol atan Burak Yılmaz’a kulübü Fransa Ligue 1 ekibi Lille’den Türkçe tebrik geldi.

Fransız ekibinin yaptığı paylaşımda “Dün Hollanda karşısında hat-trick yapan Kral Burak Yılmaz! Lille taraftarı seninle gurur duyuyor, Burak!” ifadelerine yer verildi.

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