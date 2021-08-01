Lille’den Paris Saint Germain’e bir darbe daha

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Lille, Fransa Süper Kupa maçında Paris Saint-Germain karşısında 1-0 galip gelerek ikinci kupasını müzesine götürdü.

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Lig şampiyonu Lille ile kupa şampiyonu PSG, Fransa Süper Kupa mücadelesinde İsrail’in Bloomfield Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Lille’de yeni teknik direktör Jocelyn Gourvennec, takımıyla ilk resmi maçına çıktı. A Milli futbolcu Burak Yılmaz karşılaşmaya ilk 11de başlarken, Yusuf Yazıcı ise karşılaşmaya yedek soyundu. Zeki Çelik ise kadroda yer almadı. Lille’de Gourvennec, zorlu karşılaşmaya şu 11!i çıkardı:

Jardim, Djalo, Fonte, Botman, Mandava, Andre, Xeka, Araujo, Bamba, David, Burak Yılmaz.

PSGde ise teknik direktör Mauricio Pochettino şu 11i sahaya sürdü:

Navas, Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo, Ebimbe, Pereira, Draxler, Kalimuendo, Herrera, Icardi

Maçta Lille 44. dakikada 1-0 öne geçti. Burak Yılmaz’ın asistinde Xeka fileleri havalandırdı ve ilk yarı 1-0 Lille’in üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda iki takımın ataklarından gol sesi çıkmayınca kupayı kazanan Lille oldu. Mücadeleyi tek golle kazanmayı başaran Lille, lig kupasının ardından Süper Kupa’yı da müzesine götürmeyi başardı.

Öte yandan milli oyuncu Yusuf Yazıcı da 79. dakikada Xeka’nın yerine oyuna dahil oldu.