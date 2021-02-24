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Lille’den Yusuf Yazıcı paylaşımı: ‘Baba, sen n’aptın ya’

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Twitter'dan yıldız oyuncunun şut çalışması görüntülerini 'Baba, sen n'aptın ya' notuyla paylaştı.

Güncellenme: 17:40, 24/02/2021
Spor HaberleriFutbol

Fransa ekibi Lille, milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın antrenmanda şut çalışması yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı ve, ‘Baba, sen n’aptın ya’ notunu ekledi.

Lille, sosyal medya hesabından takımın yıldız oyuncularından Yusuf Yazıcı’nın antrenmandaki şut çalışmalarının görüntülerini paylaştı. Fransız ekibi görüntü paylaşımına Türk bayrağını ve ‘Baba, sen n’aptın ya’ notunu da ekledi.

Lille’nin bu paylaşımı kısa süre içinde büyük ilgi gördü.

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Yayınlanma Tarihi:17:31,