Lille’i 10 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan Türk oyuncular sezonun 11’ine alınmadı

Fransa'da son haftaya kalan şampiyonluk yarışında Lille ipi göğüsledi ve tarihinde 4. kez Ligue 1’i şampiyon olarak tamamladı. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in bu başarıdaki katkısı ülkemizi gururlandırdı. Şampiyonluğun mimarlarından olan Milli futbolcularımızın 10 yıl sonra getirdiği şampiyonluk Fransa’da gündem yaratırken hiçbirinin altın 11’e seçilmemesi futbolseverlerin tepkisini çekti.

Fransa Ligue 1’de Profesyonel Futbolcular Ulusal Birliği, Profesyonel Futbol Ligi Yönetimi ve CANAL + tarafından ortaklaşa belirlenen sezonun en iyi ilk 11’inde Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’ten hiçbiri dahil edilmedi. Lille’in bu sezon attığı 64 golün 38’inde imzası olan Türk futbolcuların ‘Sezonun 11’ine’ seçilmemesi büyük şaşkınlık yarattı.

Özellikle son haftalarda attığı gollerle takımını PSG’nin önünde tutan Burak Yılmaz’ın söz konusu 11’de kendine yer bulamaması büyük bir ayıp olarak yorumlandı.

Şampiyonluğu kaptıran PSG’den 4 futbolcunun (Neymar, Mbappe, Marquinho ve Kimpembe) seçildiği sezonun 11’inde şampiyonluk kupasını kazanan Lille’den sadece 2 isim yer aldı (Mandava ve Benjamin Andre)

Sezon genelinde ortaya koyduğu performansla Lequipe’e kapak olan ve Avrupa’da adını duyuran Yusuf Yazıcı’nın haricinde 28 maçta attığı 16 gol ve 5 asistle tarihi zaferin mimarı olan Burak Yılmaz’ın sezonun 11’ine alınmaması tartışma yarattı. 29 maç oynayan Zeki Çelik’in 3 gol, 3 asist ürettiği Lille’e Yusuf Yazıcı ise 7 gol 4 asistlik katkı sağladı.

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GOLLERİN YARISINDAN ÇOĞUNU ATAN 3’LÜ KADRODA YOK

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik üçlüsü Lille takımının bu sezon attığı 64 golün 38’ine imzasını attı. Fransız ekibine şampiyonluğu getiren skorları üreten üçlüden hiç birinin sezonun ilk 11’ine alınmaması şampiyonluk kutlamalarında en çok konuşulan olaylardan biri oldu.