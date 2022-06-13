Lincoln, Fenerbahçe için İstanbul’a geldi

Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geliyor.

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Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Jorge Jesus’un talebi doğrultusunda harekete geçerek, Portekiz ekibi Santa Clara ile Lincoln’un transferi konusunda anlaşmaya vardı. İstanbul’a gelen 23 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli yönetimle transfer görüşmesi yapacak. Ailesi ile birlikte yola çıkan genç oyuncu saat 18.30’da İstanbul’a indi. Lincoln’ün önümüzdeki günlerde de sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Brezilyalı oyuncu geçtiğimiz sezon çıktığı 44 maçta görev alıp; 7 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA:

Fenerbahçe Kulübü resmi açıklama ile Lincoln transferini resmen açıkladı. İşte Fenerbahçe’den yapılan açıklama:

Bilgilendirme

Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir.

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