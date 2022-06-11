Lincoln Henrique adım adım Fenerbahçe’ye

Fenerbahçe, Lincoln Henriqu ve kulübüyle anlaşmak üzere. Scolari’den “O bizim kara elmasımız” övgüsünü alan ancak beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Brezilyalı 10 numara Lincoln, sarı-lacivertlilere transfer olmak üzere...

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe ile Lincoln Henrique nikâhı artık geri sayımda. Jorge Jesus'un transferine onay verdiği Lincoln'ün kulübü Santa Clara ile bonservis pazarlıkları sürüyor. Portekiz ekibinin başkanı bir Türk: İsmail Uzun…

Uzun, oyuncuyu elinde tutmak için yeni bir teklif yaptı ancak sambacı, Fenerbahçe'yi seçti. Oyuncunun menajeri İstanbul'da, sarı-lacivertli yönetim ile masaya oturdu. Kulüpler arasında da ödeme planı görüşülüyor.

Guardian gazetesinin 2015'te, gelecekte dünya futboluna damga vuracak 50 futbolcu arasında gösterdiği Lincoln Henrique, kariyerinde beklenen patlamayı bir türlü yapamamış bir isim.

Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Luiz Felipe Scolari'nin, o dönem “O bizim kara elmasımız” diye övdüğü Lincoln, 2017'de kiralık olarak Rizespor forması da giymişti. 23 yaşındaki 10 numara, Süper Lig'de kendini kanıtlamaya çalışacak.

TAM BİR DURAN TOP USTASI

Lincoln Henrique, tekniği, oyunu çift yönlü oynaması ve duran toplardaki başarısıyla ön plana çıkıyor. Serbest vuruşları ve köşe vuruşları çok etkili. Santa Clara formasıyla bu sezon 44 maçta 7 gol-10 asistlik performans sergileyen Brezilyalı futbolcu, sol kanatta da oynayabiliyor. Lincoln, futbola Gremio altyapısında başladı. Brezilya U17 kategorisinde 11 maçta 4 gol attıktan sonra daha üst yaş gruplarında milli olamadı.