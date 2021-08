Lionel Messi, Barcelona’ya gözyaşlarıyla veda etti: ‘Bir gün döneceğim’

Barcelona altyapısında yetişen ve 21 yıl sonra Katalan ekibinden ayrılan Lionel Messi, veda töreninde gözyaşları içinde kaldı. Konuşma yapmakta zorluk yaşayan Messi, Barcelona'dan ayrılmayı hiçbir zaman hayal etmediğini söyledi. Messi'nin Barcelona'dan ayrılığına dair tüm detaylar...

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Barcelona’daki 21 yıllık kariyerine nokta koyan Lionel Messi, kendisi için düzenlenen veda törenine katıldı. Katalan ekibinin düzenlediği törende duygu dolu anlar yaşayan 34 yaşındaki Messi, konuşmasına başlayacağı sırada gözyaşları içinde kaldı.

Barcelona formasıyla 778 maça çıkan ve 21 yılda 672 golle kulüp tarihinin en fazla gol atan oyuncusu olan Messi, Katalan ekibinden ayrılmayı hiçbir zaman düşünmediğini söyledi. Konuşmasını güçlükle yapan ve cümleleri boğazına dizilen Messi’nin sözleri zaman zaman alkışlarla kesildi.

Paris Saint Germain’e transfer olacağı iddialarına da değinen Messi, ayrılığıyla ilgili olarak “Garip olacak ama her zaman her şeyde olduğu gibi alışacaklar” dedi.

La Liga’nın düzenlemeleri nedeniyle Barcelona’dan ayrılmak zorunda kaldığını söyleyen Lionel Messi’nin Barcelona’ya vedasındaki açıklamaları:

“Bunca yıldan sonra bu benim için çok zor. Geçen yıl ayrılmaya ikna olmuştum ama bu yıl değil. Burası bizim evimiz ve Barcelona’yı çok seviyoruz. 21 yıl sonra eşim ve üç Arjantinli-Katalan olarak buradan ayrılıyorum. Geri döneceğiz, burası bizim evimiz ve çocuklarıma da söz verdim.”

“BİR NOKTADA GERİ DÖNECEĞİM”

“Pek çok iyi ve kötü zamanlar oldu ama bu benim büyümeme ve olduğum kişi olmama yardımcı oldu. Veda edeceğimi hiç düşünmemiştim çünkü ayrılmayı asla hayal etmedim. Pandemi ve taraftarsız oynamak daha da garip. Yine de taraftarların sevgisini her zaman hissettim ve umarım geri döneceğim. Bir noktada. Başkan Laporta ve kulüp, kalmam için her şeyi ayarlamıştı ancak bu mümkün olmadı. Tüm diyeceğim bu. Çok şey söylendi ve ben de kalmak istedim ama La Liga yönetimi ile ilgili şeyler yüzünden olmadı.”

‘AYRILIKLA HALA YÜZLEŞEMEDİM’

“Aklımdan bir sürü şey geçiyor ve adeta bloke oldum. Bu kulüpten ayrılmak ve hayatımı tamamen değiştirme gerçeğiyle yüzleşemedim. 16 yıldır A takımdayım. Şimdi sıfırdan başlıyorum. Özellikle ailem için zor bir değişiklik çünkü bu şehir hakkında ne hissettiklerini biliyorum. İyi olacağımızı ve uyum sağlayacağımızı biliyorum.”

“PARIS SAINT GERMAIN OLASILIKLARDAN BİRİ…”

“Paris Saint Germain transferi ihtimallerden biri. Şu anda kimseyle bir anlaşmam yok. Ayrılığım açıklandığında çok telefon aldım. İlgilenen birkaç kulüp var. Anlaştığım kimse yok, görüşmeler sürüyor. Geçen yıl ayrılmak istemiştim ama bu yıl istemedim. Her zaman her konuda tamamen dürüst davrandım ve sevdiğim kulüpten ayrılmak zorundayım. Kariyerimin en zor anı bu. Zor anlar yaşadım, yenilgiler yaşadım… Ama ertesi gün antrenmana dönüyorsun ve intikamını almak için başka bir şansın daha oluyor. Şu an bu olmayacak. Bu son. Şimdi başka bir bölüm başlıyor.”

“YENİLGİLER BÜYÜMEMİ SAĞLADI”

“Bu kulübün değerleriyle büyüdüm. Her zaman alçakgönüllü ve saygılı olmaya çalıştım. Umarım saha dışında da bu şekilde anılırım. Herkes beni istediği gibi hatırlasın. Sahip olduğum kariyer için minnettarım. Yenilgiler öğrenmemi ve büyümemi sağladı. Yenilgilerden daha fazla sevinç vardı. Tanrı’ya şükür hatırlayacak çok şeyim var.”

“GARİP OLACAK AMA İNSANLAR ALIŞACAK”

“Barcelona dünyanın en büyük takımlarından biri. Büyük oyuncular gelmeye devam edecek. Oyuncular geçici ve kulüp her zaman herkesten daha önemli. İnsanlar buna alışacak. Garip olacak ama her zaman her şeyde olduğu gibi alışacaklar.”

MESSI BARCELONA’DAN NEDEN AYRILDI?

Arjantinli futbolcu 2026’ya kadar Barcelona’da kalma konusunda anlaşmıştı; ancak La Liga, Messi’nin ve yeni herhangi bir oyuncunun kaydı için kulübün ücret indirimine gitmesi gerektiğini söyledi. Barcelona’nın mevcut maaş-gelir dengesi yüzde 115’te. Messi bedava oynasaydı, bu oran yüzde 95’e düşecekti ancak, La Liga’nın maaş sınırı yüzde 70 olduğu için yine de kalmasına yetmeyecekti. Kulübün açıklamasında, “Barcelona ve Lionel Messi anlaşmaya varmasına ve bugün yeni bir sözleşme imzalama niyetlerine rağmen, mali ve yapısal engeller (İspanyol La Liga düzenlemeleri) nedeniyle bu gerçekleşemiyor. Bu durumun sonucu olarak Messi, Barcelona’da kalmayacak. Oyuncunun ve kulübün isteklerinin gerçekleşmeyecek olması her iki taraf için de büyük üzüntü yaratmıştır” ifadesi kullanıldı.