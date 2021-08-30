Lionel Messi, PSG formasıyla ilk maçına çıktı

PSG'nin deplasmanda Reims ile oynadığı karşılaşmada Arjantinli yıldız Lionel Messi, yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

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Paris Saint Germain’in (PSG) Arjantinli yıldızı Lionel Messi, yeni takımıyla ilk resmi karşılaşmasını oynadı.

Fransa Ligue 1’in 4. haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Reims karşısında 2-0 galip geldi. Mücadeleye yedeklerde başlayan Lionel Messi, 66. dakikada Neymar’ın yerine oyuna dahil oldu. 24 dakikada sahada kalan Lionel Messi, 26 kez topla buluşurken pas isabeti ile dikkat çekti. 34 yaşındaki yıldız, yüzde 95 pas isabeti ile oynadı.

PSG’ye galibiyeti getiren golleri 15 ve 63. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti.