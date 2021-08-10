Lionel Messi, PSG’de… Servet kazanacak

PSG, yaz transfer dönemine damga vurmaya devam ediyor. Daha önce dört yıldızı transfer ederek kadrosunu güçlendiren PSG, Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi ile de anlaşmaya vardı. Üç yıllık anlaşmaya imza atması beklenen Lionel Messi, PSG'den servet kazanacak.

SOZCU.COM.TR

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Fransız ekibi Paris Saint Germain (PSG), transfere doymuyor. Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum ve Gianluigi Donnarumma’yı kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken PSG, Barcelona’ya gözyaşları ile veda eden 34 yaşındaki Lionel Messi’yi de renklerine bağladı. Lionel Messi, bugün özel bir uçakla Barcelona’dan Paris’e geldi.

Daha önce 2017 yılında yine Barcelona’dan Neymar’ı, serbest kalma bedeli olan 222 milyon Euro’yu kadrosuna katan PSG, Katalan ekibinin bir diğer yıldızını da kadrosuna kattı. Finansal Fair Play (FFP) şartları nedeniyle Barcelona’nın yeni sözleşme öneremediği Lionel Messi, PSG ile anlaşmaya vardı. Arjantinli yıldızın babası da PSG transferini doğruladı. Lionel Messi böylece, 4 yıl aranın ardından Neymar ile yeniden aynı takımda top koşturacak.

Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, Paris’e uçtuğu uçaktan bir fotoğraf da paylaştı. Lionel Messi’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Paris’e ailesi ile birlikte gittiği gözlendi. Paris’e ulaşan Arjantinli yıldızın, gün içinde resmi imzayı atması bekleniyor. Messi ile birlikte eşi Antonella Roccuzzo ve çocukları da Paris’e gitti.

SERVET KAZANACAK

PSG’nin astronomik teklifini kabul eden Lionel Messi, Fransız ekibinden üç yılda küçük bir servet elde edecek. Fransa’nın ünlü spor gazetesi L’Equipe, 34 yaşındaki futbolcunun, PSG’den 3 yılda net toplam 120 milyon Euro alacağını açıkladı.

Binlerce PSG taraftarı, 9 Ağustos Pazartesi günü stadyum çevresinde ve havaalanında Lionel Messi’yi beklemiş, ancak Arjantinli yıldızın gelmemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşamışlardı. Bugün sağlık kontrolleri ve imza için Paris’e giden Arjantinli süper starı, yine kalabalık bir taraftar grubu karşıladı.

BARCELONA’DA TARİH YAZDI

Barcelona formasıyla 778 maça çıkıp ligde 8 kez gol kralı olan Messi, kırılmadık rekor bırakmazken 672 gol atıp 305 asist kaydetti ve toplamda 35 kupa kazandı.

Barcelona'nın belki de kaderini değiştiren Messi, 10 kez La Liga şampiyonluğu yaşadı. 4 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda büyük katkı sağlayan Arjantinli yıldız, 8 kez İspanya Süper Kupası ve 7 kez İspanya Kral Kupası'nı kazanmayı başardı. 6 kez Ballon d'Or ödülünü kazanan 34 yaşındaki yıldız futbolcunun bir sonraki durağı PSG olacak.