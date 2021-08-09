Lionel Messi’nin gözyaşlarının sebebi neydi?

Barcelona'dan 21 yıl sonra ayrılan Lionel Messi, düzenlenen veda töreninde gözyaşları içinde kaldı. Lionel Messi'nin veda töreninde döktüğü gözyaşlarının nedeni neydi?

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Barcelona'daki 21 yıllık kariyerine nokta koyan Lionel Messi, kendisi için düzenlenen veda törenine katıldı. Katalan ekibinin düzenlediği törende duygu dolu anlar yaşayan 34 yaşındaki Lionel Messi, konuşmasına başlayacağı sırada gözyaşları içinde kaldı.

Kulüp tarihinin en fazla gol atan oyuncusu olan Lionel Messi, Katalan ekibinden ayrılmayı hiçbir zaman düşünmediğini söyledi. Konuşmasını güçlükle yapan ve cümleleri boğazına dizilen Messi'nin sözleri zaman zaman alkışlarla kesildi.

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