Lionel Messi’ye tarihi kontrat

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldızı Lionel Messi’yi elinde tutabilmek için şartları zorluyor. Barcelona yönetimi, geçtiğimiz sezon başında takımdan ayrılmak istediğini belirten Lionel Messi’ye, tarihi bir kontrat sunmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yaz Barcelona’da başkan Josep Maria Bartomeu’nun istifasına kadar uzanan bir krize neden olan Lionel Messi, kulübün vizyonundan şikayet etmiş ve bonservis bedelsiz ayrılma talebinde bulunmuştu. Ancak bu isteği geri çevrilen Arjantinli yıldızın, bu sezon sonu sona erecek sözleşmesinin ardından takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmuştu.

TARİHİ SÖZLEŞME

Yeni Başkan Juan Laporta, Lionel Messi’yi elinde tutmak için girişimlere başladı. The Times’ta yer alan habere göre Barcelona yönetimi, 33 yaşındaki yıldıza 10 yıllık bir sözleşme teklif etti. Anlaşmaya göre Lionel Messi futbolu bırakmak istemesi durumunda, Barcelona Kulübü’nün elçisi olarak görev yapmaya devam edecek. Ayrıca dünyaca ünlü yıldızın ABD Ligi MLS takımlarına transfer olmasına da izin verilecek. Lionel Messi, futbolu bıraktıktan sonra yine İspanya’ya dönerek, Barcelona’da yönetici olarak çalışabilecek.

Geçtiğimiz hafta Lionel Messi’nin Miami’den ev satın alması, futbol kariyerine ABD’de devam edebileceği şeklinde haberler çıkmasına neden olmuştu. Arjantinli yıldızın ayrıca Barcelona’dan alacağı ücret konusunda 35 milyon Euro kadar indirim yapmaya hazır olduğu da İspanyol basınında yer almıştı. Manchester City ve Paris Saint Germain de kadrolarına katmak istedikleri Arjantinli yıldızın durumunu yakından takip ediyor.

Barcelona’nın efsane isimleri arasına girmeyi başaran Lionel Messi, Katalan ekibiyle çıktığı 774 maçta 668 gol atarken, 292 de asist yapma başarısı göstermişti.