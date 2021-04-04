Liverpool Arsenal’i Jota ile yıktı: 0-3

İngiltere Premier Lig 30. hafta karşılaşmasında Arsenal sahasında Liverpool’u konuk etti.

Liverpool’un kontrolünde geçen ve golsüz sona eren ilk yarının ardından 60. dakikada oyuna giren Diogo Jota maçın senaryosunu değiştiren isim oldu.

Maçın 64. dakikasında Trent Alexander Arnold’un asistini değerlendiren Jota skoru 1-0’a getirirken, Mısırlı yıldız Mohamed Salah 68’de durumu 2-0 yapan isim oldu.

Liverpool karşısında maç boyunca varlık gösteremeyen ve sadece 3 şut çekebilen Arsenal, Portekizli Jota’nın 82. dakikada gelen golüne de engel olamayınca sahadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

Milli futbolcumuz Ozan Kabak’ın 84 dakika sahada kaldığı mücadelenin ardından Liverpool puanını 49 yaptı ve WBA’ya yenilen dördüncü sıradaki Chelsea ile arasındaki farkı 2’ye indirdi. Arsenal ise, 42 puanda kaldı.

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