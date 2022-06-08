Liverpool, Darwin Nunez için transfer rekoruna hazırlanıyor

İngiltere Premier Lig devi Liverpool, geçtiğimiz sezon Benfica'da göz kamaştıran bir performans ortaya koyan Darwin Nunez'in transferi için kulüp tarihinin en yüksek bedelini vermeye hazırlanıyor.

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Liverpool, takımdan ayrılması muhtemel Sadio Mane’nin yerini doldurmak için harekete geçti… İngiliz basınından The Times’ta yer alan habere göre, Liverpool’un, Benfica’da geride kalan sezonda attığı gollerle dikkat çeken Darwin Nunez için 80 milyon Euro bonservis + 20 milyon Euro bonus içeren bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Klopp’un ısrarla kadroya dahil edilmesini istediği yıldız isim için Liverpool’un görüşmeleri sıklaştırmasının bir nedeni de ezeli rakibi Manchester United. Uruguay’ın yeni Cavani’si olarak görülen Benfica forveti Darwin Nunez için Manchester United’ın da girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

41 MAÇTA, 38 GOL KATKISI

Geride kalan sezonda Benfica’da 41 maçta sahaya çıkan Darwin Nunez, 34 gol atıp, 4 asistlik performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

EN PAHALI TRANSFER OLABİLİR

Liverpool, Nunez transferini 100 milyon Euro’ya bitirmesi durumunda kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirecek. İngiliz ekibinin şu an en pahalı transferi ise 2017/2018 sezonunda Southampton’dan 85 milyon Euro karşılığında kadroya katılan Virgil van Dijk.