Liverpool derbide MANU’ya tarihi fark attı

Premier Lig'de erteleme maçında Liverpool ezeli rakibi Manchester United'ı 4-0 mağlup etti. Muhammed Salah'ın tarihe geçtiği maçı kazanan Liverpool maç fazlasıyla liderliği aldı.

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İngiltere Premier Lig’in 30. hafta erteleme maçında Liverpool ile Manchester United karşı karşıya geldi. Anfield’da oynanan mücadeleyi ev sahibi Liverpool 4-0’lık skorla mağlup etti. Bebeğini doğum sırasında kaybeden Cristiano Ronaldo, mücadelede forma giymedi.

Yeni doğan bebeğini kaybeden Cristiano Ronaldo için Liverpool-Manchester United maçının 7. dakikasında tüm stat ayağa kalktı. Taraftarlar Portekizli yıldıza bir dakika boyunca alkışlarla destek verdi.

Liverpool, 5. dakikada Luis Diaz ile öne geçti. Muhammed Salah 22’de farkı 2’ye çıkarıp devrenin skorunu tayin etti. 68. dakikada Sadio Mane, skoru 3-0’a getiren golü kaydetti. İlk yarının skorunu belirleyen Salah, 85. dakikada bu kez maçın skorunu belirledi.

MUHAMMED SALAH’TAN BİR İLK

Muhammed Salah, 1 sezonda Manchester United ağlarını 5 kez havalandıran tarihteki ilk futbolcu oldu.

EZELİ REKABETTE TARİHİ SEZON

Liverpool, Manchester United’ı bu sezon Old Trafford’da 5-0 mağlup ettikten sonra bu kez de evinde 4-0’lık skorla mağlup etmiş oldu. Liverpool ayrıca, bir Premier Lig sezonunda Manchester United’a 9 gol atarak bu alanda tarihin en iyisi oldu. Manchester United, bu sezon Manchester City ve Liverpool ile oynadığı 4 maçta toplam 15 gol yedi, 1 gol attı.

LIVERPOOL LİDERLİK KOLTUĞUNU ALDI

Bu sonucun ardından Liverpool, puanını 76 yaptı ve maç fazlasıyla liderliği Manchester City’den aldı. Manchester United ise 54 puanda kaldı. Liverpool, gelecek hafta sahasında Everton’ı ağırlayacak. Manchester United ise Arsenal deplasmanına gidecek.