Liverpool efsanesi Ian St John hayatını kaybetti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un efsane futbolcuları arasında yer alan Ian St John, uzun süredir mücadele ettiği hastalığına 82 yaşında yenik düştü. Ian St John’un hastalığının ne olduğu açıklanmadı. Ian St John, 1994 yılının Nisan ayında prostat kanseri ameliyatı geçirmişti.

Liverpool’un İngiliz devlerinin arasına girmesinde büyük pay sahibi olan Ian St John’un ölüm haberini ailesi duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Üzülerek belirtmek isteriz ki, uzun süren hastalık sürecinin ardından bir eş, baba ve büyükbabayı kaybettik. Ailesinin yanında huzur içinde hayata gözlerini yumdu. Hastalığı süresinde bize yardımcı olan Arrowe Park Hastanesi çalışanlarına teşekkür ederiz. Ailesi olarak bu acı dönemde özel hayatın gizliliğine saygı duyarsanız minnettar oluruz” denildi.

REKOR BONSERVİS BEDELİ İLE GELDİ

İskoçya’nın Motherwell takımından 37 bin 500 pound bonservis bedeli ödenerek transfer olan Ian St John, Liverpool’da 1961-1971 yılları arasında 10 yıl forma giydi. O dönem kulüp rekoru ile Liverpool’a gelen Ian St John, 425 maçta 118 gole imza attı. Ian St John, Liverpool’un Bill Shanky yönetiminde 1964 ve 1966 yıllarında İngiltere Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan kadronun en önemli parçalarından biri oldu.

Ian St John, 1965 FA Cup finalinde Leeds United’a attığı unutulmaz golle hatırlanır. Maçın uzatma dakikalarında attığı golle Liverpool’un tarihinde ilk kez FA Cup şampiyonluğu yaşamasını sağlayan baş aktör olur.

İngiliz ekibinin unutulmaz isimleri arasına girdikten sonra ise Güney Afrika’da Hellenic’te de oynamıştı. Ian St John, daha sonra İngiltere’ye dönmüş, Coventry ve Tranmere formalarını terlettikten sonra aktif futbolculuk kariyerine nokta koymuştu.

TELEVİZYON DÜNYASINA GEÇİŞ

Futbolu bıraktıktan sonra Motherwell ve Portsmouth takımlarında teknik direktörlük deneyimleri yaşayan Ian St John, Coventry ve Sheffield Wednesday ise yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Sheffield Wednesday’deki görevini 1979 yılında bırakan Ian St John, sonrasında bir daha yeşil sahalara adım atmadı.

Spor kariyerini sona erdirdikten sonra televizyon dünyasına atılan Ian St John, bir başka eski futbolcu Jimmy Greaves ile yaptığı ‘Saint and Greavsie’ adlı programla tanınmaya başladı. Günün maçları ve güncel futbol temalarının tartışıldığı program ITV’de 1985’ten 1992’ye kadar yayında kaldı. Futbolculuk kariyeri kadar televizyon dünyasında da başarılı olan Ian St John’un programı, ITV’nin İngiltere Premier Lig’deki yayın haklarını kaybetmesi üzerine sona erdi.