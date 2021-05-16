Liverpool kalecisi Alisson Becker 90+5’te attığı golle tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesi veren Liverpool, sezonun bitimine kısa süre kala West Bromwich Albion’a konuk oldu.

Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu’nun ilk 11’de başladığı maçın 15. dakikasında Hal Robson Kanu’nun attığı golle WBA 1-0 öne geçti. Ancak 33. dakikada Mohamed Salah ile skora 1-1’lik dengeyi getiren Liverpool soyunma odasına beraberlikle gitti.

Okay Yokuşlu 75. dakikada oyundan alınırken, ikinci yarının büyük çoğunluğu Liverpool’un kontrolünde geçmesine rağmen üstünlük golü bir türlü gelmedi.

Ancak 90+5’te Trent Alexander Arnold’ın kullandığı köşe vuruşu için rakip ceza sahası içine giren Brezilyalı kaleci Alisson Becker, kafa golüyle takımını 2-1’lik galibiyete taşıdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN BÜYÜK ADIM

Bu sonuçla puanını 63 yapan ve 5. sırada kalan Liverpool, sezonun bitimine 2 hafta kala ilk 4’te yer alarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma umutlarını sürdürmüş oldu. Ligde 66 puanla 3. sırada yer alan Leicester City ve 64 puanlı 4. sıradaki Chelsea’nin maçı öncesinde kritik bir galibiyet elde eden Liverpool, iki rakibinin birbiriyle oynayacağı maçtan önce kazanarak avantaj sağlamış oldu.

BEŞİKTAŞ, CHELSEA’DEN HABER BEKLİYOR

Öte yandan Chelsea ligi ilk 4’te bitirirse, Beşiktaş doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Chelsea ligi ilk 4’te bitiremezse ve Şampiyonlar Ligi kupasını Manchester City kazanırsa Beşiktaş yine doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak takım olacak.

ALISSON KULÜP TARİHİNDE İLKİ BAŞARDI

Öte yandan Brezilyalı kaleci Alisson Becker, Liverpool’un kurulduğu 1892 yılından beri kulüp tarihinde gol atan ilk kaleci olmayı başardı. Maçtan sonra duygularını paylaşan Becker, attığı golü geçtiğimiz ay hayatını kaybeden babasına adadı:

“Futbol benim hayatım. Babamı hatırladım. Gökyüzüne kalkan parmağın nedeni buydu. Umarım bunu görebilmiştir. Çok çalışıyoruz, çok fazla savaş veriyoruz. Bazen kazanıyorsunuz, bazen olmuyor. Ama arkadaşlarım burada çok büyük bir savaş verdiler. Onlara yardım edebildiğim için çok mutluyum. Şampiyonlar Ligi biletini çok istiyoruz çünkü bu kulübün orada olması lazım. Daha fazla mutlu olamazdım. Jürgen’e baktım herhangi bir işaret yapmadı ama gitmem gerektiğini hissettim. Trent muhteşem bir orta yaptı. Gördüğüm en güzel gollerden biriydi. Bir kaleci golü harika oldu. Güzel bir gol olduğunu düşünüyorum.”